Дональд Трамп хочет пройтись по Вашингтону с гусеницами и грохотом. Его администрация начала подготовку к масштабному военному параду в честь 250-летия армии США — и собственного 79-летия президента, которое он отметит 14 июня.

Стоит уточнить, что военные начали планировать празднества еще в феврале текущего года, не связывая это никак с днем рождения Трампа. Однако администрация американского лидера решила использовать этот повод для того, чтобы проявить еще больше лояльности — и потребовала провести масштабный парад именно 14 июня.

Маршрут предполагается символичный: от Пентагона в Арлингтоне через мост над Потомаком — прямо к Белому дому. Шоу должно дополнить давно готовящийся армейский фестиваль на Национальной аллее. На улицы обещают вывести Хаммеры, бронетехнику Stryker, вертолеты и прочие игрушки, демонстрирующие военное могущество.

Белый дом на официальные вопросы пока отвечает уклончиво: «Военный парад не запланирован». Однако мэр Вашингтона Мюриэл Баузер и власти округа Арлингтон подтвердили, что консультации с федеральными службами уже идут, включая обсуждение маршрута и вопросов безопасности.

«Если танки все-таки поедут по городу — пусть везут с собой миллионы на ремонт дорог», — заявила Баузер на пресс-конференции.

Ветераны местной политики воспринимают идею настороженно, а некоторые — с откровенной злобой. Шутка ли, команда Трампа хочет потратить на парад почти $100 млн.

«Хотелось бы, чтобы федеральное правительство не забывало о тех, кто недавно потерял работу из-за их решений — и сейчас смотрит, как они празднуют армию», — заявил глава совета Арлингтона Такис Карандтонис.

Вдохновением для парада, как пишет Associated Press, послужил День взятия Бастилии. После визита во Францию в 2017-м Трамп заявил, что хочет нечто «еще круче» в Вашингтоне. Тогда план сорвался — из-за логистики и счета в $92 млн.

Мэрия Вашингтона тогда не скрывала иронии: в 2019 году в официальном твиттере города сухо констатировали, что «Парад гигантских танков по-прежнему отменен». А позже опубликовали служебную записку Пентагона, в которой военные прямо возражали против движения тяжелой техники по улицам.



