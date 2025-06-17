Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 16 июня, что после израильских ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе существует вероятность химического и радиационного загрязнения внутри комплекса. В то же время, по его словам, уровень радиации за пределами объекта пока остается в норме, однако неизвестно, что происходит внутри.

По словам Гросси, наибольшую опасность представляет гексафторид урана — токсичный и летучий газ, используемый при обогащении урана. При вдыхании он может вызывать серьезные ожоги, повреждать кожу, внутренние органы и быстро разъедать металл.

«Этот газ смертельно опасен при попадании в организм. Сейчас территория вокруг объекта безопасна, но для работы внутри необходимы средства индивидуальной защиты», — отметил Гросси.

Он также отметил: хотя подземный цех центрифуг в Натанзе внешне не поврежден, отключение электроэнергии может привести к сбоям в работе оборудования. Это потенциально может привести к утечке опасных газов и заражению территории вокруг комплекса.

МАГАТЭ провело внеочередное заседание совета управляющих по инициативе России. В ходе встречи Венесуэла выступила от имени группы стран, включая Иран и РФ, с совместным заявлением, осуждающим атаки Израиля на иранские ядерные объекты. Глава агентства также выступил против израильских ударов по радиоактивным хранилищам и ядерным установкам.

Гросси подтвердил: внешние радиационные уровни в Натанзе не изменились, инспекторы ООН вернутся на объект, как только это станет безопасным. Он подчеркнул важность своевременного предоставления технической информации со стороны Ирана.

«Без доступа к данным мы не можем точно оценить угрозу и оказать необходимую помощь», — заявил глава агентства.

Спутниковые снимки Planet Labs зафиксировали масштабные разрушения на объекте в Натанзе — повреждены или уничтожены несколько зданий, включая электроснабжающие мощности для центрифуг.

Ядерный центр в Исфахане также подвергся ударам. Повреждены четыре критически важных здания, в том числе установка по конверсии урана. Радиационные утечки на Натанзе и в Исфахане, согласно данным правительства Ирана, не зафиксированы.

Гросси добавил, что объекты Фордо, расположенный глубоко под землей, Бушерская АЭС и Тегеранский исследовательский реактор не пострадали.



