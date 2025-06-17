ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
2 мин чтения
Ирану грозит радиоактивное заражение?
Агентство ООН сообщило об угрозе химического и радиационного загрязнения в иранском ядерном центре Натанз
Ирану грозит радиоактивное заражение?
Флаг Ирана и надпись "Иранская ядерная программа" / Reuters
6 часов назад

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 16 июня, что после израильских ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе существует вероятность химического и радиационного загрязнения внутри комплекса. В то же время, по его словам, уровень радиации за пределами объекта пока остается в норме, однако неизвестно, что происходит внутри.

По словам Гросси, наибольшую опасность представляет гексафторид урана — токсичный и летучий газ, используемый при обогащении урана. При вдыхании он может вызывать серьезные ожоги, повреждать кожу, внутренние органы и быстро разъедать металл.

«Этот газ смертельно опасен при попадании в организм. Сейчас территория вокруг объекта безопасна, но для работы внутри необходимы средства индивидуальной защиты», — отметил Гросси.

Он также отметил: хотя подземный цех центрифуг в Натанзе внешне не поврежден, отключение электроэнергии может привести к сбоям в работе оборудования. Это потенциально может привести к утечке опасных газов и заражению территории вокруг комплекса.

МАГАТЭ провело внеочередное заседание совета управляющих по инициативе России. В ходе встречи Венесуэла выступила от имени группы стран, включая Иран и РФ, с совместным заявлением, осуждающим атаки Израиля на иранские ядерные объекты. Глава агентства также выступил против израильских ударов по радиоактивным хранилищам и ядерным установкам.

Гросси подтвердил: внешние радиационные уровни в Натанзе не изменились, инспекторы ООН вернутся на объект, как только это станет безопасным. Он подчеркнул важность своевременного предоставления технической информации со стороны Ирана. 

«Без доступа к данным мы не можем точно оценить угрозу и оказать необходимую помощь», — заявил глава агентства.

Спутниковые снимки Planet Labs зафиксировали масштабные разрушения на объекте в Натанзе — повреждены или уничтожены несколько зданий, включая электроснабжающие мощности для центрифуг.

Ядерный центр в Исфахане также подвергся ударам. Повреждены четыре критически важных здания, в том числе установка по конверсии урана. Радиационные утечки на Натанзе и в Исфахане, согласно данным правительства Ирана, не зафиксированы.

Гросси добавил, что объекты Фордо, расположенный глубоко под землей, Бушерская АЭС и Тегеранский исследовательский реактор не пострадали.


Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us