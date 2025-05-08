Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил о переговорах с Израилем через посредников. Выступая на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Париже 7 мая, он подчеркнул, что цель контактов — деэскалация конфликта после серии израильских ударов по территории Сирии. По данным Reuters, посредником выступают ОАЭ.

Израиль требует полной демилитаризации юга Сирии и выступает против присутствия сирийских сил вблизи своей границы.

Аш-Шара обвинил Израиль в нарушении соглашения о разъединении 1974 года и потребовал возвращения миссии UNDOF к линии разграничения. Он также сообщил о десятках ударов по объектам на территории страны, включая атаку вблизи президентского дворца в Дамаске. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, на прошлой неделе было нанесено более 20 ударов — это самый масштабный налет с начала года.

Макрон в свою очередь осудил действия Израиля, назвав бомбардировки «дурной практикой», которая вредит безопасности. Одновременно Франция укрепляет экономическое присутствие в Сирии — французская CMA CGM подписала контракт на управление портом Латакия сроком на 30 лет и обязалась инвестировать $260 млн.