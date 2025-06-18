Американские войска могут присоединиться к военным действиям Израиля против Ирана в ближайшие 24–48 часов, сообщили источники ABC News после совещания Дональда Трампа с советниками по нацбезопасности во вторник вечером. Источник CNN подтвердил, что президент США «всерьез рассматривает участие» в боевых действиях.

Собеседники The Jerusalem Post утверждают, что при вступлении США в войну основной целью станет иранский ядерный объект в Фордо. Израильские источники считают, что Трамп уже принял решение: если Иран откажется от сделки по полной ликвидации своей ядерной программы, США нанесут удар.

В то же время, как отмечает CBS News, в администрации США нет консенсуса: часть советников призывает к дипломатии. По данным ABC News, Вашингтон надеется склонить Тегеран к переговорам — и в случае успеха встреча с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса может пройти уже на этой неделе.

Однако Трамп уже перешел к ультиматумам: в серии постов он назвал Али Хаменеи «легкой целью» и потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

На этом фоне, по информации New York Times, США перевели в режим боевой готовности более 40 тыс. военнослужащих, размещенных в регионе.

До недавнего времени США и Иран вели непрямые переговоры при посредничестве Омана, пытаясь урегулировать вопросы по ядерной программе. Однако шестой раунд, запланированный на 15 июня в Маскате, был отменен после начала израильских атак.