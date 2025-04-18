Президент США Дональд Трамп заявил, что может «очень скоро» выйти из мирных переговоров, если соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной не будет достигнуто в ближайшее время.

«Если по какой-то причине одна из сторон сильно затруднит процесс, мы скажем: «Вы глупцы. Вы ведете себя как дураки», — и просто откажемся», — сказал Трамп в пятницу, общаясь с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос, сколько времени он готов ждать перед тем, как «двигаться дальше», Трамп отметил: «Очень недолго».

Он подчеркнул, что все еще существует «очень хороший шанс» заключить сделку, и заявил, что не считает себя обманутым Россией: «Вся моя жизнь — это одно большое переговорное поле. Я знаю, когда нас обводят вокруг пальца, а когда нет».

Ранее в тот же день госсекретарь США Марко Рубио сказал: «Мы не собираемся продолжать эти усилия неделями и месяцами. Мы должны очень быстро — и я говорю о днях — понять, возможно ли это в ближайшие недели. Если да — мы в деле. Если нет — у нас есть и другие приоритеты».

С момента вступления в должность Трамп наращивает усилия по завершению российско-украинской войны, но пока не смог добиться ни полного, ни частичного прекращения огня между Москвой и Киевом.

В Кремле в пятницу заявили, что срок действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим и гражданским объектам, согласованного США, истек. По словам пресс-секретаря президента РФ, президент Владимир Путин не продлевал никаких соглашений. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях договоренности. В Кремле также отметили, что «определенный прогресс» в урегулировании достигнут, но «контакты с США по-прежнему затруднены».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, находившийся в Италии, выразил осторожный оптимизм: «Мы действительно надеемся, что сможем довести это до завершения и положить конец этой очень жестокой войне».

Днем ранее в Париже прошли переговоры высокопоставленных представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, посвященные прекращению огня. В них участвовали Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Следующий раунд переговоров в этом формате, как ожидается, состоится в Лондоне на следующей неделе.

По данным Bloomberg, США в Париже представили план завершения войны, предполагающий признание Россией ряда территориальных приобретений. Европейские участники выступили против признания этих территорий и потребовали предоставить Украине гарантии безопасности на случай нового наступления со стороны Москвы. Также источник сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть частичную отмену санкций против России в обмен на прекращение огня. При этом тема вступления Украины в НАТО может быть исключена из повестки.