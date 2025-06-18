ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции»
«Он — легкая цель»: Трамп угрожает Хаменеи, США расширяют присутствие в регионе
Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции»
/ AFP
18 июня 2025 г.

Президент Дональд Трамп во вторник написал в соцсетях, что США «точно знают, где прячется так называемый верховный лидер» Ирана Али Хаменеи. «Он легкая цель, но пока в безопасности. Мы не намерены его устранять (убивать!). Во всяком случае, пока», — сообщил он, завершив словами: «БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!»

Незадолго до этого Трамп также заявил, что США установили «полный контроль над воздушным пространством Ирана».

Одновременно стало известно, что США перебрасывают дополнительные истребители в регион и продлевают текущие развертывания. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что эти меры носят «оборонительный характер». По информации Reuters, Трамп рассматривает возможность участия США в ударах по ядерным объектам Ирана.

Эскалация началась в пятницу, когда Израиль начал серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран запустил ракеты по Израилю. По данным израильских властей, погибли 24 человека, сотни ранены. Иран сообщил о 224 погибших и более тысячи пострадавших.

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