Германия отказывается от старой политической традиции изоляции крайне правых: партия ХДС, одержавшая победу на досрочных выборах 23 февраля, сигнализирует о готовности к сотрудничеству с «Альтернативой для Германии» (АдГ). Об этом со ссылкой на разговоры с немецкими депутатами пишет Politico.

Впервые за послевоенную историю страны ультраправая партия заняла второе место, получив 152 места в Бундестаге и став крупнейшей оппозиционной силой. Это автоматически дает ей право на председательство в ключевых парламентских комитетах, которые влияют на повестку, приглашают экспертов и направляют законотворческий процесс.

Если до выборов лидер ХДС Фридрих Мерц всячески отвергал возможность «‎нормализации»‎ ультраправой партии, теперь же в его окружении все чаще звучат призывы начать сотрудничать с АдГ.

Сам Мерц уже в ходе предвыборной кампании воспользовался голосами АдГ, чтобы продвинуть непопулярные антимиграционные инициативы. Теперь партийные тяжеловесы озвучивают новые правила игры. Бывший министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что «избиратели что-то хотят нам сказать» и что АдГ нужно воспринимать как «обычную оппозиционную партию».

Замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль признал, что изоляция лишь усилила образ жертвы у АдГ и предложил допускать ее депутатов к комитетам — «если за ними не числятся нарушения».

Некоторые в ХДС делают ставку на то, что публичная деятельность АдГ оттолкнет избирателей. «С ними нужно бороться не трюками, а содержательной полемикой», — заявил Филипп Амтор из ХДС.

Но единства в партии нет. Депутат Родерих Кизеветтер назвал АдГ «угрозой для безопасности страны» и выступил категорически против ее присутствия в комитетах по надзору за спецслужбами.

Решения по комитетам ожидаются после 6 мая — к моменту, когда Мерц официально вступит в должность.



