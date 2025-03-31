Президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать подготовку к выборам, пишет The Economist. Большинство источников издания утверждают, что голосование может состояться летом.

По их словам, на прошлой неделе Зеленский собрал совещание и поручил своей команде организовать выборы после прекращения огня. Американская сторона считает, что оно может наступить к концу апреля. Первые сигналы об этом, по данным The Economist, ожидаются около 5 мая — это крайний срок для голосования в Верховной раде по новому продлению военного положения.

Для начала избирательного процесса необходимо отменить военное положение. По закону на агитацию требуется не менее 60 дней. Это делает июль самым ранним возможным сроком для выборов. Однако, по мнению некоторых источников, избирательным комиссиям понадобится как минимум три месяца, чтобы восстановить списки избирателей.

Один из высокопоставленных чиновников считает, что Зеленский может воспользоваться внезапностью. Он рассчитывает провести выборы в сжатые сроки и избежать сильного сопротивления. По его словам, короткая кампания будет полезна и для страны, поскольку долгая гонка «разорвет Украину на части».

Оппозиция настаивает, что для проведения выборов в сжатые сроки нужно решить множество логистических задач. Среди них — организация голосования для миллионов избирателей за границей, на фронте и в оккупированных регионах. Одним из возможных решений называют приложение «Дія», но его использование вызывает вопросы о прозрачности.

Кроме того, оппозиционные партии в Верховной раде требуют отмены цензуры и демонтажа пропаганды военного времени. Они считают это необходимым условием для честных выборов.

Начиная с февраля, Дональд Трамп резко критикует Зеленского. Он заявлял, что уровень доверия к нему крайне низкий, называл его «диктатором» и требовал провести выборы.

Обвинения в нелегитимности звучат и от президента РФ Владимира Путина. Недавно он предложил передать управление Украиной временной администрации под эгидой ООН, чтобы провести выборы.

В марте Politico сообщило о секретных переговорах между помощниками Трампа и украинской оппозицией. В их числе — Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Стороны обсуждали возможность проведения выборов.

Порошенко заявил, что он и его союзники «работают публично и прозрачно с американскими партнерами» и подчеркнул, что категорически против выборов во время войны.