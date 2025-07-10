Вотум недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее исполнительной коллегии не был поддержан большинством депутатов Европарламента. Об этом сообщило издание Euroactiv.

Согласно результатам голосования, 360 депутатов проголосовали против резолюции, 175 — за, еще 18 воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо было собрать не менее двух третей голосов присутствующих — то есть не менее 361 «за». Этот порог не был достигнут.

Инициатором процедуры выступил депутат от ультраправой румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя. Он собрал 75 подписей в поддержку предложения, при необходимых 72, что позволило вынести вопрос на голосование.

В резолюции содержался призыв отправить в отставку всю Европейскую комиссию из-за предполагаемой коррупции в период пандемии. В документе говорилось о скандале, в котором, по мнению авторов, была замешана сама фон дер Ляйен.

Процедура вынесения вотума недоверия регулируется статьей 234 Договора о функционировании Европейского союза. Это основной механизм парламентского контроля над исполнительной властью ЕС. Согласно правилам, между внесением инициативы и голосованием должно пройти не менее 24 часов, чтобы депутаты могли ее обсудить.

Если бы вотум недоверия был одобрен, вся Европейская комиссия, включая председателя, должна была бы уйти в отставку. При этом она продолжала бы исполнять свои обязанности до формирования нового состава.