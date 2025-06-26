Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за так называемого «Pfizergate» — скандала, связанного с закупками вакцин во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Financial Times.

Поводом для инициативы стало недавнее решение суда ЕС, который постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись предоставить личную переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Переписка велась в период активных переговоров о поставках вакцин от COVID-19 — с января 2021 года по май 2022 года.

Крайне правые партии в Европарламенте утверждают, что уже собрали достаточную поддержку для подачи инициативы об отставке. При этом для реального смещения главы Еврокомиссии потребуется большинство в две трети голосов. Издание напоминает, что при прошлом голосовании за ее переизбрание фон дер Ляйен получила 401 голос из 720, и в случае нового голосования, скорее всего, сохранит свою позицию.

Румынский евродепутат Георге Пипереа заявил FT, что уже собирает необходимые подписи для внесения официального предложения. По его словам, сторонники идеи есть и в Европейской народной партии — крупнейшей фракции в Европарламенте, в которую входит и сама фон дер Ляйен.

Скандал уходит корнями в апрель 2021 года, когда Евросоюз подписал крупнейший контракт на поставку 900 млн доз вакцин Pfizer на сумму €35 млрд. Как писала The New York Times, в рамках этого соглашения Еврокомиссия получила право перераспределять вакцины в другие страны, включая развивающиеся.

На фоне сделки в адрес фон дер Ляйен звучали обвинения в превышении полномочий, уничтожении документов и коррупции. Один из исков подавался в бельгийский суд, однако позже был отклонен.

В 2023 году The New York Times потребовала у Еврокомиссии предоставить доступ к личной переписке между Урсулой фон дер Ляйен и Альбертом Бурлой. Запрос был отклонен, после чего газета обратилась в суд. Суд встал на сторону издания.