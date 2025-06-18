Дональд Трамп покинул саммит G7 в гневе — и дело было не только в Иране, но и во Франции. Его раздражение вызвал президент Эммануэль Макрон, который неожиданно посетил Гренландию накануне саммита, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Этот визит возобновил давнюю обиду Трампа: стремление США установить контроль над арктической территорией, по мнению американского лидера, не должно встречать сопротивление у европейцев, отмечает газета.

Как уточняет FT, Трамп покинул Канаду через несколько часов после напряженного ужина с лидерами G7, где Макрон снова поднял тему Гренландии. Президент США вылетел в Вашингтон, сославшись на необходимость «более конфиденциальных» обсуждений по Ирану — но, по словам инсайдеров, истинной причиной стал арктический вопрос.

Близкие к президенту США источники сообщили, что «символическая остановка» Макрона в Гренландии вызвала резкую реакцию Трампа.

«Он воспринял это на свой счет. Для него это был не просто визит — Макрон хотел показать, кто здесь главный», — отметил один высокопоставленный чиновник.

Макрон стал первым зарубежным лидером, посетившим Гренландию за десятилетия, и выступил с тонким упреком в адрес американского президента, который ранее угрожал «купить» или «забрать» этот остров, богатый природными ресурсами.

«Так союзники себя не ведут», — заявил Макрон в гренландской столице Нууке, выступая вместе с лидерами Дании и Гренландии. По словам источников FT, эти слова крайне разозлили Трампа, который воспринял визит как личную провокацию.

Трамп давно проявляет интерес к Гренландии из-за ее стратегического положения и ресурсов. В марте вице-президент Джей Ди Вэнс посетил американскую военную базу Питуффик на севере Гренландии и обвинил Данию в «пренебрежении» к территории. На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможности силового захвата Гренландии, вызвав переполох среди остальных членов НАТО.

Лидеры острова, в свою очередь, решительно отвергают такие амбиции Трампа и его команды. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал угрозы «неуважительными» и поблагодарил Макрона за поддержку суверенитета острова. «Мы не товар, чтобы нами торговали», — подчеркнул политик.



