Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске «беспрецедентной» военной операции против ядерных объектов Ирана. Целью операции является нанесение ударов по иранским ядерным объектам.

«Несколько мгновений назад Израиль запустил операцию «Восстающий лев» — целенаправленную военную операцию по сдерживанию иранской угрозы самому выживанию Израиля, — заявил Нетаньяху. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется».

Тем временем иранское государственное телевидение сообщило, что Израиль нанес удары по жилым районам в Тегеране.

Израильский военный источник подтвердил журналистам, что Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным объектам по всему Ирану. «Наносимые нами удары — это десятки ударов по военным объектам и объектам, связанным с ядерной программой, в различных районах Ирана», — заявил военный чиновник, добавив, что израильская армия считает, что Иран способен нанести удар по Израилю «в любую минуту».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что израильские удары по Ирану были «односторонними» и США «не участвовали» в операции. «Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США», — предупредил Рубио.

Иран в пятницу утром приостановил полеты в главном международном аэропорту столицы имени Хомейни после того, как вокруг Тегерана были слышны громкие взрывы, сообщило государственное телевидение. «Полеты из аэропорта имени Хомейни пока приостановлены», — передало государственное телевидение со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта.