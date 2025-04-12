ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев рассчитывает на поддержку Турции в мирных инициативах
Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Анталийского дипломатического форума выразил надежду на дальнейшее участие Турции в мирных инициативах и восстановлении страны
Киев рассчитывает на поддержку Турции в мирных инициативах
Глава МИД Украины Андрей Сибига / AA
12 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью агентству «Анадолу» на полях Анталийского дипломатического форума (ADF) заявил, что Киев рассчитывает на продолжение усилий Турции по дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

Он отметил, что между Турцией и Украиной существует значительный потенциал для расширения сотрудничества, особенно в сфере безопасности.

«Полагаю, есть много возможностей, которые нам нужно развивать и над которыми нужно работать», — заявил Сибига.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что сближение двух стран усиливается благодаря деловому взаимодействию и сотрудничеству в сфере обороны.

«Как мы всегда подчеркиваем, турецко-украинские отношения являются взаимовыгодными», — добавил министр.

По его словам, Украина стремится к справедливому и устойчивому миру по итогам конфликта и рассчитывает на поддержку таких партнеров, как Турция.

Сибига отметил значимость роли Анкары в Черноморском регионе. Он упомянул Черноморскую зерновую инициативу и продолжающийся экспорт продовольствия как факторы, укрепляющие украинскую экономику.

Министр отдельно подчеркнул ценность посреднических усилий Турции и личную роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мирных переговорах.

«Роль Турции и лично президента Эрдогана в мирных инициативах крайне ценна для нас, и мы это высоко ценим, надеемся, что эта поддержка продолжится», — сказал он.

Сибига добавил, что поддерживает постоянный контакт с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, ведется регулярный обмен информацией о ситуации в регионе и координация по вопросам безопасности и судоходства в Черном море.

Говоря о последствиях войны, Сибига заявил, что Украина смогла вернуть половину оккупированных территорий, но около 20% страны все еще находятся под контролем России.

По словам министра, один день войны обходится экономике Украины в 220 млн долларов. По данным Всемирного банка, общий ущерб инфраструктуре страны составляет около 600 млрд долларов.

Он отметил, что Киев рассчитывает на участие турецких компаний в будущем восстановлении страны.

«Мы были бы рады видеть турецкие компании в Украине на этом этапе», — заявил Сибига.

Несмотря на трудности, экономика Украины, по его словам, продемонстрировала рост на 3–5% благодаря контролю над инфляцией, продолжению производства и экспорта.

Министр также сообщил, что за время конфликта Украина увеличила объем производства оборонной промышленности в шесть раз.

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