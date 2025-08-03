Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с резким предупреждением в адрес Пакистана, заявив, что в случае повторной угрозы ракеты BrahMos «уничтожат террористов». Об этом он сообщил на митинге в городе Варанаси в штате Уттар-Прадеш, передает Hindustan Times.

Индийский лидер подчеркнул, что его страна усиливает оборонный потенциал, развивая производство вооружений. Он отметил, что во время недавней операции «Синдур» мировое сообщество убедилось в эффективности индийских систем ПВО, беспилотников и ракетного вооружения.

«Ракета BrahMos вселяет страх в сердца врагов Индии. Если Пакистан сделает новый ошибочный шаг, BrahMos уничтожит террористов», — заявил Моди.

По его словам, в штате Уттар-Прадеш уже открыты предприятия по производству вооружений, и в ближайшее время ракеты BrahMos будут производиться и в столице штата — городе Лакхнау.

BrahMos — это совместная разработка Индийской организации по исследованиям и разработкам в области обороны (DRDO) и российской НПО «Машиностроение». Ракета может запускаться с различных платформ — с земли, воды и воздуха — и обладает дальностью до 400 км.