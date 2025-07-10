Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала, после того как во время встречи с лидерами африканских стран в Белом доме призвал их сократить время выступлений и сделал неоднозначное замечание по поводу владения английским языком.

На встречу были приглашены президенты Мавритании, Гвинеи-Бисау, Габона, Либерии и Сенегала для обсуждения экономического сотрудничества. Однако вместо того, чтобы задать уважительный тон, Трамп начал с пятиминутной речи, а затем попросил остальных говорить как можно короче.

Когда президент Мавритании Мохамед ульд Газвани начал свое выступление, Трамп начал явно выражать недовольство: он качал головой, активно жестикулировал, а затем прервал оратора, сказав: «Я очень ценю ваше выступление», — и не стал дослушивать мавританского лидера до конца. Вместо этого Трамп передал слово следующему лидеру.

Обратившись к президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисокку Эмбало, Трамп сказал: «Было бы здорово, если бы вы просто представились и назвали свою страну. У нас есть график». Эмбало говорил менее одной минуты.

Позже Трамп вызвал еще большую волну критики, когда прокомментировал английскую речь президента Либерии Джозефа Боакаи: «Какой хороший английский. Очень красивый. Где вы научились так говорить?» — спросил он. Но дело в том, что для Боакаи английский — его родной язык. Либерия была американской колонией, потому английский остается государственным языком страны.

Когда Боакаи ответил, что выучил язык в Либерии, Трамп добавил: «Интересно. Прекрасный английский. Некоторые (имелись в виду остальные африканские лидеры) за этим столом говорят гораздо хуже».

Комментаторы восприняли это как проявление расизма и высокомерия. Один из либерийских дипломатов назвал замечание покровительственным, а конгрессвумен от Демократической партии Жасмин Крокетт заявила, что это «вопиющее невежество» и «очередной позор».

В Белом доме попытались оправдаться, назвав высказывание Трампа «искренним комплиментом». Однако, учитывая его прошлые комментарии о «непонятных акцентах» представителей стран Азии и Ближнего Востока, этот эпизод стал еще одним примером систематического неуважения Трампа к лидерам африканского континента.

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