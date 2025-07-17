Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. В ходе беседы лидеры обсудили последствия израильских атак и текущую ситуацию в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по сирийской территории неприемлемы и представляют угрозу для стабильности всего региона. Он заверил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку сирийскому народу.

Президент Турции также отметил, что достигнутое перемирие в Эс-Сувейде было воспринято Анкарой с удовлетворением.

Сирийский лидер Ахмед аш-Шара в ответ выразил признательность Эрдогану за поддержку в вопросах сохранения политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.