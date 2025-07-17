ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: израильская агрессия в Сирии угрожает всему региону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с сирийским лидером Ахмедом аш-Шара, в ходе которого осудил удары Израиля по Сирии
Президент Эрдоган: израильская агрессия в Сирии угрожает всему региону
Реджеп Тайип Эрдоган и Ахмед аш-Шара / AA
17 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. В ходе беседы лидеры обсудили последствия израильских атак и текущую ситуацию в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по сирийской территории неприемлемы и представляют угрозу для стабильности всего региона. Он заверил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку сирийскому народу.

Президент Турции также отметил, что достигнутое перемирие в Эс-Сувейде было воспринято Анкарой с удовлетворением.

Сирийский лидер Ахмед аш-Шара в ответ выразил признательность Эрдогану за поддержку в вопросах сохранения политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.

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