БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Глава МИД Британии усомнился в наличии журналистов в Газе
Дэвид Лэмми подвергся критике за заявление об отсутствии журналистов в секторе Газа, где погибло уже 192 работника СМИ с начала конфликта
Глава МИД Британии усомнился в наличии журналистов в Газе
#NGH13 : Министр иностранных дел Британии Дэвид Ламми посещает / AFP
2 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми оказался в центре скандала после заявления «в Газе нет журналистов», сделанного в среду на заседании парламента.

Отвечая на вопрос депутата-лейбориста Мэтью Патрика о ситуации с доставкой гуманитарной помощи в Газу, Лэмми заявил: «Как я уже говорил, сейчас происходит массовое мародерство. В Газе нет журналистов и таких политиков, как я, которые могли бы туда поехать, поэтому я не могу проверить, кто стоит за мародерством».

Это заявление вызвало волну возмущения в журналистском сообществе. По данным Комитета защиты журналистов, с начала военной операции Израиля в секторе Газа погибло не менее 192 палестинских журналистов.

За последний год в ходе конфликта погибло больше журналистов, чем в любом другом военном конфликте за последние три десятилетия.

При этом, вопреки словам Лэмми о невозможности установить виновных в мародерстве из-за «отсутствия журналистов», как репортеры, так и ООН подтвердили, что банды грабят гуманитарную помощь под «защитой» израильских военных.

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