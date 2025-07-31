ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп вступил в перепалку с Медведевым
Президент США Дональд Трамп резко ответил зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву, посоветовав ему «следить за словами»
Трамп вступил в перепалку с Медведевым
Дональд Трамп и Дмитрий Медведев / Reuters
31 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В своей социальной сети Truth Social Трамп призвал российского политика «следить за своими словами», подчеркнув, что тот «вступает на очень опасную территорию».

Поводом для заявления стала дискуссия о возможном введении новых пошлин в отношении России и Индии.

«Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно», — написал Трамп. Он также отметил, что у США почти нет торговых отношений с Россией, а пошлины Индии назвал «одними из самых высоких в мире».

Ранее Трамп пригрозил Москве новыми мерами, если в течение 10 дней Россия не согласится на прекращение войны в Украине. После этого Медведев в X назвал такие ультиматумы шагом к войне не с Украиной, а с США.

«Не идите по пути Сонного Джо», — написал он, обращаясь к Трампу.

recommended

Американский сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, предостерег Москву: «Вы скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров». Медведев ответил, что «не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол», и добавил: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции».

В мае Россия и Украина возобновили прямые переговоры в Стамбуле. Последний раунд состоялся 23 июля. Дональд Трамп выразил недовольство затягиванием процесса и усилил давление на Москву.

В Кремле заявили, что «достаточно спокойно» относятся к заявлениям Трампа. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия «приняла к сведению» новый ультиматум.

СвязанныеTRT Global - Трамп снова угрожает БРИКС
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us