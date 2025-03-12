Переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли для Киева плодотворно. США возобновили военную помощь и обмен разведывательными данными, которые были прерваны в начале марта. Уже сейчас поставки вооружений в Украину через хаб Ясенка в Польше вернулись на прежний уровень.

Одной из важных договоренностей стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня с Россией. Теперь аналогичное решение необходимо получить и от Кремля.

Европейские и американские политики восприняли идею с воодушевлением. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «теперь мяч явно в руках России».

«Мы можем прекратить эту ужасную войну, в которой каждую неделю погибают две-три тысячи солдат», — объявил американский лидер Дональд Трамп.

Он надеется получить ответ российского президента Владимира Путина как можно скорее. На этой неделе ожидается визит в Москву американского дипломата Стива Уиткоффа. Вероятно, в ходе встречи будет затронута и тема перемирия.

Политолог Алексей Якубин в разговоре с TRT на русском отметил, что Москва согласится с большей частью договоренностей в Джидде, но может выдвинуть какие-то дополнительные условия. «Не исключаю, что многие моменты, которые обсуждались в Саудовской Аравии, уже были обговорены с Москвой. У Трампа явно есть ощущение, что перемирие можно реализовать. В противном случае он бы об этом не заявлял».

В случае прекращения огня будет необходим мониторинг, в том числе с помощью спутниковых снимков и других инструментов. «Думаю, что в ближайшее время стороны смогут обсудить, как технически реализовать эту инициативу, — подчеркивает эксперт. — Если удастся добиться приостановки боевых действий, то в Украине это запустит и другие процессы. В частности, могут актуализироваться вопросы, связанные с выборами».

Полковник ВСУ, военный журналист Владислав Селезнев также позитивно оценил итоги переговоров в Джидде: «Восстановление обмена разведданными и поставки военно-технической помощи — это очень важно. Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя, это фактор ресурсов. Если есть ресурсы, то есть и надежда на успех оборонительных операций».

Однако он скептически относится к вероятности прекращения огня между странами. «Россия не готова отказываться от цели захватить Украину. Чудес от мирного процесса я не жду», — подчеркивает Селезнев.

По его словам, ключевым фактором, который определит успех будущего переговорного трека — эффективность боевых действий ВСУ на поле боя. У Киева остаются шансы переломить ситуацию в свою пользу при условии достаточного количества ресурсов: «У россиян постепенно истощается наступательный потенциал. Динамика на поле боя в контексте приобретения новых украинских территорий уменьшается».