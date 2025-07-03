ТУРЦИЯ
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Минобороны Турции: Израиль игнорирует гуманитарные нормы
Министерство национальной обороны Турции вновь осудило действия Израиля в Газе и призвало к немедленному прекращению атак на гражданское население
Минобороны Турции: Израиль игнорирует гуманитарные нормы
Минобороны Турции / AA
3 июля 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции выступило с критикой в адрес Израиля, подчеркнув, что с 7 октября 2023 года власти этой страны «игнорируют международное право и гуманитарные ценности на глазах у всего мира».

В заявлении говорится, что израильские удары по мирным жителям, ожидающим гуманитарную помощь, «несовместимы с человеческими и правовыми нормами». Анкара подчеркнула, что «трагедия в Газе должна немедленно закончиться», и напомнила, что допуск гуманитарной помощи и установление постоянного режима прекращения огня остаются для Турции приоритетом.

Минобороны также подтвердило поддержку целостности Ливии и отметило визит трех технических военных делегаций с востока страны, прошедший 15–28 июня. Делегации ознакомились с работой командований и учебных центров в Турции.

В ответ на заявления ЕС о «незаконности» меморандума между Турцией и Ливией от 2019 года о разграничении морских зон, Минобороны заявило, что документ был подготовлен на основе международного морского права, принципов справедливости и зарегистрирован обеими странами в ООН.

Анкара отклонила критику, отметив, что подобные оценки являются результатом одностороннего давления со стороны Греции и греческой администрации Кипра.

«Сотрудничество с Ливией в сфере морского права будет продолжено», — подчеркнули в ведомстве.

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