ТУРЦИЯ
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В Анкаре осудили нацистские методы правительства Нетаньяху
Омер Челик осудил заявления израильских министров о возможной аннексии Западного берега и призвал международное сообщество дать отпор политике, которую он назвал «современным нацизмом»
В Анкаре осудили нацистские методы правительства Нетаньяху
Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик / AA
3 июля 2025 г.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик резко осудил заявления представителей израильского правительства о возможной аннексии Западного берега реки Иордан.

По его словам, подобные высказывания — это «новая волна агрессии», за которой последуют «еще более дестабилизирующие последствия». Он подчеркнул, что эта агрессия должна быть «решительно отвергнута всем мировым сообществом».

Челик заявил, что правительство Нетаньяху «ежедневно подписывается под новой нацистской политикой» и назвал происходящее угрозой не только для Палестины, но и для всего мира.

«Против агрессии современных нацистов все должны действовать сообща», — отметил он.

В заключение он подчеркнул, что Турция отвергает любые шаги, направленные против создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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