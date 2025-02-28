Переговоры дипломатов РФ и США в Стамбуле завершились неожиданным дипломатическим поворотом: Россия предложила восстановить прямое авиасообщение с США. Оно было прервано в первые недели войны в Украине, в конце февраля 2022 года.

МИД РФ подтвердил, что российские дипломаты озвучили предложение на переговорах с американской стороной в Стамбуле 27 февраля. Однако Вашингтон пока никак не отреагировал.

Стороны также обсудили вопросы численности дипломатического персонала и финансирования посольств. В МИД РФ переговоры охарактеризовали как «содержательные и деловые», отметив, что Москва и Вашингтон намерены продолжить диалог. Место и время следующей встречи пока уточняются.

США запретили российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство в марте 2022 года в рамках санкций, введенных в ответ на решение России начать боевые действия против Украины. Позже аналогичные меры принял Евросоюз, после чего Москва ввела зеркальные ограничения для США, стран ЕС и их союзников, запретив пролет над своей территорией.

С тех пор американские авиаперевозчики сталкиваются с трудностями при выполнении транстихоокеанских рейсов, вынужденно удлиняя маршруты и неся дополнительные расходы. В то же время иностранные авиакомпании, в частности из Китая, Индии и стран Ближнего Востока, продолжают использовать российское воздушное пространство, получая преимущество на маршрутах между США и Азией.

Американские авиакомпании и отраслевые лоббисты уже долгое время призывают Белый дом и Конгресс к введению ограничений для иностранных перевозчиков, использующих российское воздушное пространство. Администрация Байдена, по данным СМИ, рассматривала такой шаг, в том числе в отношении китайских авиакомпаний. Однако в итоге его так и не приняли.

Теперь лобби авиакомпаний просит Трампа как можно скорее снять запрет на полеты в Россию, чтобы удешевить транстихоокеанские перевозки.

Предложение России восстановить авиасообщение прозвучало на фоне попыток возобновить дипломатический диалог с США. В начале февраля на переговорах в Эр-Рияде стороны договорились о расширении штатов дипмиссий и создании рабочей группы по урегулированию конфликта в Украине.



