ПОЛИТИКА
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Трамп вне себя от БРИКС
Дональд Трамп заявил, что БРИКС «быстро закончится», если страны объединения попробуют создать серьезный альянс
Трамп вне себя от БРИКС
Президент США Дональд Трамп / AP
19 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой в адрес объединения БРИКС и пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт из стран-участниц. Об этом он заявил во время выступления, повторив предупреждение, сделанное ранее на прошлой неделе.

«Когда я услышал об этой группе стран БРИКС, состоящей, по сути, из шести стран, я очень сильно ударил по ним. И если они когда-нибудь сформируются серьезным образом, это очень быстро закончится», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США не позволят «никому играть с нами в игры» и добавил, что БРИКС «быстро ослабевает». По словам американского лидера, альянс мог бы бросить вызов доллару, но Вашингтон пресек такие попытки за счет давления.

6 июля президент США в публикации в Truth Social пообещал 10-процентные пошлины для стран БРИКС, которые, по его словам, решат поддержать «антиамериканскую политику». «Исключений не будет», — написал он.

Это заявление прозвучало на фоне саммита БРИКС в Бразилии. В итоговой декларации участники осудили удары по Ирану и действия Израиля в секторе Газа. США в документе упомянуты не были.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что БРИКС не стремится заменить доллар, а работает над альтернативной системой расчетов в национальных валютах. По его словам, такие механизмы должны быть устойчивы к внешнему давлению. Он добавил, что доля рублевых и валютных расчетов с БРИКС превысила 90%.

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