Министр иностранных дел Испании Жозе Мануэль Альбарес заявил перед заседанием Совета глав МИД ЕС в Брюсселе, которое началось сегодня, что призовет своих коллег ввести санкции против Израиля.

Он подчеркнул необходимость немедленно приостановить Соглашение о партнерстве между ЕС и Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия и индивидуальные санкции против ответственных лиц.

Альбарес отметил, что ЕС должен проявить смелость в вопросе санкций против Израиля за продолжающийся геноцид в Газе, иначе все окончится провалом.