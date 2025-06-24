ВОЙНА В ГАЗЕ
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Испания призывает ЕС к санкциям против Израиля
Испания призывает ЕС к санкциям против Израиля
Испания призывает ЕС к санкциям против Израиля / TRT Russian
24 июня 2025 г.

Министр иностранных дел Испании Жозе Мануэль Альбарес заявил перед заседанием Совета глав МИД ЕС в Брюсселе, которое началось сегодня, что призовет своих коллег ввести санкции против Израиля.

Он подчеркнул необходимость немедленно приостановить Соглашение о партнерстве между ЕС и Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия и индивидуальные санкции против ответственных лиц.

Альбарес отметил, что ЕС должен проявить смелость в вопросе санкций против Израиля за продолжающийся геноцид в Газе, иначе все окончится провалом.

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