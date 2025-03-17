Французский европарламентарий Рафаэль Глюксман призвал США вернуть Статую Свободы, заявив, что Америка больше не соответствует ценностям, ради которых Франция подарила этот символ.

«Верните нам Статую Свободы!» — заявил он на съезде своей партии Place Publique. Политик обвинил США в отказе от демократии, поддержке авторитарных режимов и увольнении ученых, отстаивающих научную свободу.

«Мы подарили вам ее как символ, но если вы его презираете, пусть она лучше вернется домой», — сказал Глюксман под аплодисменты сторонников.

Символ, потерявший смысл?

Статую Свободы, созданную французским скульптором Огюстом Бартольди, торжественно открыли в Нью-Йорке 28 октября 1886 года в честь столетия американской независимости. В Париже уже стоит ее уменьшенная копия, но Глюксман настаивает, что оригинал должен быть возвращен.

Он также обрушился с критикой на политику президента Дональда Трампа, обвинив его в сокращении финансирования науки и изгнании ведущих исследователей. По словам Глюксмана, Франция готова принять американских ученых, которых лишили работы из-за новой политики Белого дома.

Глюксман известен своей жесткой критикой Трампа и поддержкой Украины. Он осудил администрацию США за сближение с авторитарными режимами, а французских ультраправых назвал «фан-клубом» Трампа и Илона Маска, который, по его словам, помогает Белому дому урезать расходы.

Заявление депутата вызвало ажиотаж во французских СМИ. Пока официальных комментариев от Парижа не последовало, но предложение Глюксмана может усилить напряженность в отношениях между США и Францией. Президент Эммануэль Макрон пытается выстраивать дипломатию с Трампом, однако это не спасло Францию от новой торговой войны с США. Париж, как и все остальные европейские столицы, готовится к новым тарифам от Вашингтона, обещая дать ему жесткий ответ.



