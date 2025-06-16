Франция закрыла четыре основных стенда израильских компаний на Парижском авиасалоне 16 июня из-за их отказа убрать наступательное вооружение с экспозиции, сообщает Reuters.

Данный шаг вызвал резкое осуждение со стороны Израиля и подчеркнул растущую напряженность между давними союзниками. «Это возмутительное и беспрецедентное решение откровенно продиктовано политической конъюнктурой и коммерческими интересами», — заявили в министерстве обороны Израиля.

«Франция прикрывается мнимыми политическими соображениями, чтобы исключить из международной выставки израильские образцы наступательного вооружения — а ведь они составляют конкуренцию французской оборонной промышленности», — подчеркнули в военном ведомстве.

Речь идет о стендах компаний Elbit Systems, Rafael, IAI и Uvision, которые отказались выполнить требование французского агентства безопасности убрать «наступательное или кинетическое» оружие. В ответ организаторы авиасалона в ночь перед открытием возвели черную стену, отделив израильские павильоны от других.

Три небольших израильских стенда без военной техники и стенд Министерства обороны Израиля остались открытыми. Президент IAI Боаз Леви сказал, что действия французов напомнили ему «темные времена, когда евреи были изолированы от европейского общества», а представитель Elbit Мешар Сассон обвинил Францию в попытке подавить конкуренцию, ссылаясь на успехи компании в Европе.

Израильское Минобороны заявило, что не подчинилось приказу убрать оружие, считая его дискриминационным. Два американских политика-республиканца, губернатор Сара Хакаби Сандерс и сенатор Кэти Бритт, назвали решение Франции «абсурдным» и «недальновидным». Организаторы авиасалона ведут переговоры для урегулирования конфликта.

Франция, традиционный союзник Израиля, в последнее время ужесточает позицию по отношению к правительству Биньямина Нетаньяху из-за военных преступлений в секторе Газа и военных операций за рубежом. Президент Эммануэль Макрон на прошлой неделе поддержал право Израиля на самооборону, но осудил при этом удары по Ирану.