Госсекретарь США Марко Рубио и миллиардер-советник Белого дома Илон Маск повздорили в четверг во время заседания Кабинета министров, в то время как президент Дональд Трамп наблюдал за спором о масштабах сокращения персонала, проведенного Рубио, сообщает New York Times.

Как сообщает Politico, конфликт разгорелся на совещании, где Трамп сообщил руководителям своего кабинета, что они, а не Маск, имеют последнее слово в вопросах кадров и политики в своих ведомствах, писало агентство Reuters в четверг.

По данным Times, Маск, которому Трамп поручил устранить большую часть федеральной бюрократии, обвинил Рубио в том, что он не уволил «никого» и сопротивляется стремлению Маска к масштабным сокращениям штата.

Рубио возразил, что 1500 сотрудников Госдепартамента воспользовались программой досрочного выхода на пенсию, пишет Times. Издание отмечает, что Рубио саркастически спросил, хочет ли Маск, чтобы он снова нанял всех этих людей только для того, чтобы потом показательно их уволить.

Встречу созвали после того, как руководители федеральных ведомств пожаловались высокопоставленным чиновникам Белого дома на жесткие методы команды Маска. В последние дни в Управление Белого дома по связям с законодательными органами поступило множество звонков от недовольных республиканских конгрессменов со всей страны. Некоторые из них столкнулись с гневом избирателей в своих округах из-за действий команды Маска.

Трамп опроверг сообщение Times в пятницу, когда его спросили об этом во время встречи с журналистами в Овальном кабинете.

«Никакого столкновения, я был там, вы просто смутьян, — сказал он репортеру, спросившему о сообщении. — Илон прекрасно ладит с Марко, и они оба делают фантастическую работу».

Трамп добавил: «Марко невероятно хорошо справляется с обязанностями госсекретаря. А Илон — уникальный парень и проделал фантастическую работу».