Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда трампа произвел двоякое впечатление на европейцев. С одной стороны, лидеры ЕС поддержали мораторий на удары по энергетическим объектам. А с другой — призвали Европу рассчитывать только на собственные силы.

Сразу после беседы президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны усиленно вооружаться. По его словам, военная мощь — ключ к предотвращению войны с Россией. И Европе в этом вопросе следует полагаться на свои силы, а не на ресурсы союзников.

Макрон также подтвердил, что Франция продолжит поддерживать Киев, несмотря на поведение заокеанских партнеров.

«Наша страна и наш континент должны продолжать защищаться, вооружаться и сдерживать угрозы. Это наш осознанный выбор, и мы будем следовать ему и дальше», — написал он в X.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал позицию Макрона и призвал Путина принять безоговорочное прекращение огня. По его словам, остановка ударов по энергетической инфраструктуре Украины, согласованная Путиным и Трампом, может стать «первым шагом» на пути к миру. Однако он подчеркнул, что за этим должна последовать полная остановка боевых действий.

Макрон, Шольц, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнули, что любые мирные переговоры должны проходить при участии Украины. Стармер добавил, что конечной целью переговоров должно стать «справедливое и устойчивое мирное соглашение» для Украины.

Во время переговоров с Трампом Путин согласился на 30-дневную паузу в ударах по украинской инфраструктуре, но отказался от более широкого прекращения огня. Кремль потребовал, чтобы Украина прекратила мобилизацию и лишилась иностранной военной помощи. Несмотря на объявленный перерыв, спустя несколько часов российские дроны нанесли новые удары по украинским городам.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал временную приостановку атак, но предупредил союзников о необходимости продолжать военную поддержку. Он провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем и выразил уверенность, что помощь Украине не прекратится.



