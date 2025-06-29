Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными структурами. Под запрет попали концерты, спектакли, фестивали, выставки и другие инициативы. Гражданам, купившим билеты, предложено вернуть средства.

Ведомство объяснило решение событиями в Екатеринбурге, где 27 июня в результате спецоперации ФСБ погибли двое граждан Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Баку назвал действия силовиков этнически мотивированными и заявил, что подобные инциденты носят «систематический характер».

На этом фоне ранее был также отменен визит вице-премьера России Алексея Оверчука, который должен был прибыть в Баку в конце июня. Азербайджанская сторона заявила, что визит российских официальных лиц «нецелесообразен» в настоящем контексте.

Москва настаивает, что действия силовиков якобы связаны с расследованием тяжких преступлений, совершенных в начале 2000-х годов, и что в ряде случаев задержанные дали признательные показания. Однако Баку продолжает настаивать на независимом расследовании и обвиняет российские власти в предвзятости.

Отношения между двумя странами остаются напряженными: в декабре 2024 года в результате крушения рейса Баку–Грозный, по утверждению президента Азербайджана Ильхама Алиева, «сбитого с земли на территории России», погибли 38 человек. Позже Баку потребовал закрытия «Русского дома», объявил депутат Госдумы Николая Валуева персоной нон грата, а в Москве был задержан азербайджанский парламентарий Азер Бадамов.