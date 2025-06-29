ПОЛИТИКА
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Азербайджан ставит российскую культуру на паузу
После гибели азербайджанцев в Екатеринбурге Баку отменил все культурные мероприятия, организованные структурами РФ
Азербайджан ставит российскую культуру на паузу
29 июня 2025 г.

Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными структурами. Под запрет попали концерты, спектакли, фестивали, выставки и другие инициативы. Гражданам, купившим билеты, предложено вернуть средства.

Ведомство объяснило решение событиями в Екатеринбурге, где 27 июня в результате спецоперации ФСБ погибли двое граждан Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Баку назвал действия силовиков этнически мотивированными и заявил, что подобные инциденты носят «систематический характер».

На этом фоне ранее был также отменен визит вице-премьера России Алексея Оверчука, который должен был прибыть в Баку в конце июня. Азербайджанская сторона заявила, что визит российских официальных лиц «нецелесообразен» в настоящем контексте.

Москва настаивает, что действия силовиков якобы связаны с расследованием тяжких преступлений, совершенных в начале 2000-х годов, и что в ряде случаев задержанные дали признательные показания. Однако Баку продолжает настаивать на независимом расследовании и обвиняет российские власти в предвзятости.

Отношения между двумя странами остаются напряженными: в декабре 2024 года в результате крушения рейса Баку–Грозный, по утверждению президента Азербайджана Ильхама Алиева, «сбитого с земли на территории России», погибли 38 человек. Позже Баку потребовал закрытия «Русского дома», объявил депутат Госдумы Николая Валуева персоной нон грата, а в Москве был задержан азербайджанский парламентарий Азер Бадамов.

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