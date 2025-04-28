ПОЛИТИКА
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Почему падает рейтинг Трампа?
Уровень поддержки президента упал до 41% — это самый низкий показатель за последние 50 лет
Почему падает рейтинг Трампа?
Дональд Трамп / Reuters
28 апреля 2025 г.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом в конце января, заручившись самой высокой поддержкой за всю свою политическую карьеру. Однако всего через 100 дней общественное мнение о его работе резко ухудшилось, показал новый опрос CNN.

К концу апреля рейтинг одобрения Трампа упал до 41% — это самый низкий показатель среди всех новых президентов США к 100-му дню пребывания у власти, начиная со времен Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. Показатель снизился на 4 пункта с марта и на 7 пунктов с февраля. Лишь 22% опрошенных американцев заявили, что твердо одобряют его действия, тогда как 45% выразили решительное неодобрение.

Особенно сильно рейтинг упал среди женщин и латиноамериканцев — на 7 пунктов в каждой группе. Среди независимых избирателей поддержка снизилась до 31%, что соответствует антирекорду его первого срока.

По большинству ключевых направлений — от экономики до миграции — рейтинг Трампа ухудшается. Одобрение его борьбы с инфляцией упало до 35%, столько же поддерживают его тарифную политику. Уровень доверия к экономической политике сократился на 13 пунктов с декабря.

Одобрение управления федеральным правительством снизилось до 42%, а доверие к его кадровой политике — до 46%. Борьба Трампа с университетами также не принесла ему очки среди рабочих и фермеров — большинство жителей США видят в этом нападки на институты и свободу слова.

Внешнеполитические шаги Трампа, включая более мягкое отношение к России и сокращение зарубежной помощи, не поддерживают 60% американцев. Даже по миграционной политике его рейтинг упал на 6 пунктов — слишком резкие шаги в этой сфере вызвали тревогу у американцев, особенно в штатах со смешанным населением и большим притоком мигрантов. Волюнтаризм в этой сфере, а также высылки де-факто американских граждан привели к тому, что все больше американцев напрямую указывают, что боятся действий Трампа.

Единственная сфера, где президент сохраняет преимущество — политика в отношении гендерной идентичности: борьбу с woke культурой одобряют 51% опрошенных.


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