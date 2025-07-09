Британская BP и англо-голландская Shell подписали меморандумы о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией Ливии для оценки новых возможностей в стране, которая остается одним из крупнейших производителей нефти в Африке.

Соглашения знаменуют возвращение международных нефтяных гигантов в североафриканскую страну спустя более десятилетия после того, как она погрузилась в гражданскую войну после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

BP будет оценивать потенциал реконструкции гигантских нефтяных месторождений Сарир и Месла в бассейне Сирт и вновь откроет свой офис в столице Триполи к концу года. Shell подтвердила подписание собственного меморандума с НОК для изучения возможностей добычи нефти и газа, хотя планы компании находятся на ранней стадии.

Компания BP описала соглашение как «значительное потенциальное дополнение» к своему ливийскому портфелю. НОК заявила, что два меморандума направлены на то, чтобы «продвинуть ливийский нефтяной сектор и повысить производительность, что приведет к долгосрочной экономической стабильности в Ливии».

НОК стремится увеличить добычу нефти в Ливии с 1,3 млн баррелей в день до 2 млн баррелей в день — давняя цель, которая превысит пик в 1,75 млн баррелей в день, достигнутый в 2006 году.

Ливия обладает огромными запасами нефти и газа, но страдает от недоинвестирования после того, как международные нефтяные компании в основном ушли из-за боевых действий. Страна остается разделенной между поддерживаемым ООН правительством на западе и соперничающей администрацией на востоке, которой доминирует мятежный генерал Халифа Хафтар.

Тем не менее международные нефтяные компании возвращаются в Ливию: Eni, OMV и Repsol возобновили разведочную деятельность в прошлом году.

BP помогла Ливии открыть некоторые из первых нефтяных месторождений в 1950-х годах, но ее активы были национализированы в 1971 году после того, как Каддафи пришел к власти в результате военного переворота. Компания вернулась в страну в 2007 году, но приостановила операции в 2011 году во время гражданской войны. В 2023 году BP формально возобновила разведку после снятия приостановки.

Возвращение происходит на фоне давления инвесторов на BP с требованием улучшить показатели после неудачной попытки перехода к более экологичным формам энергии.