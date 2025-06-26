Слухи, которые потрясли рынки

25 июня новости энергетики потрясли финансовые рынки. Wall Street Journal сообщила сенсационную новость: Shell ведет переговоры о поглощении своего британского конкурента BP. Если бы сделка состоялась, она стала бы крупнейшим слиянием в нефтяной отрасли за поколение — объединением двух легендарных британских гигантов, о котором рынок шепчется уже десятилетиями.

Реакция была мгновенной и драматичной. Акции BP взлетели на 7% в торгах после закрытия рынка, в то время как бумаги Shell упали на 3,8%. Инвесторы почувствовали запах крови в воде — слабость одного и амбиции другого.

Однако уже на следующий день Shell поспешила опровергнуть слухи. «Никаких переговоров не ведется», — заявила компания, назвав это «очередными рыночными спекуляциями». А 26 июня Shell пошла еще дальше, официально подтвердив, что не рассматривает предложение о покупке BP, что автоматически запретило ей делать какие-либо предложения в течение следующих шести месяцев согласно британскому законодательству.

Но почему вообще возникли такие слухи? И что они говорят о состоянии BP — компании, которая когда-то была одним из самых влиятельных энергетических гигантов планеты?

15 лет падения: от « Beyond Petroleum » к реальности

История упадка BP — это хроника амбиций, катастроф и неверных ставок, растянувшаяся на полтора десятилетия. Чтобы понять, как нефтяной гигант дошел до того, что стал потенциальной мишенью для поглощения, нужно вернуться к апрелю 2010 года.

Deepwater Horizon : катастрофа, которая изменила все

20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе произошла трагедия, последствия которой BP расхлебывает до сих пор. Взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon унес жизни 11 человек и спровоцировал крупнейшую в истории США аварию с разливом нефти на море.

Федеральный суд признал, что разлив стал результатом «грубой небрежности» и «умышленных проступков» BP. Компания согласилась выплатить более 65 млрд долларов штрафов, расходов на экологическую очистку и компенсаций тысячам пострадавших предприятий. И эти выплаты продолжаются до сих пор — примерно по миллиарду долларов в год.

В 2010 году BP потеряла более половины своей стоимости, и ее рыночная капитализация так и не восстановилась до прежних высот. Это была первая трещина в фундаменте некогда непоколебимого гиганта.

Русская рулетка с Роснефтью

Но Deepwater Horizon был лишь началом череды кризисов. Следующий удар пришел с неожиданной стороны — из России. В 2013 году BP продала свою долю в российском совместном предприятии TNK-BP, получив взамен 20% акций «Роснефти» — крупнейшего нефтепроизводителя России.

Несколько лет эта ставка казалась выигрышной и потенциально могла BP увеличить общую добычу нефти. Но стать вторым по величине акционером компании, контролируемой Кремлем, означало принять на себя колоссальные политические риски.

Цена этого риска стала очевидной в 2022 году, когда полномасштабное вторжение России в Украину заставило BP отказаться от своей доли в «Роснефти» и отказаться от актива стоимостью около 25 млрд долларов, который обеспечивал треть ее добычи.

Зеленая мечта и суровая реальность

Третий кризис был более тонким, но не менее разрушительным. В эпоху растущего внимания к климатическим изменениям BP под руководством тогдашнего гендиректора Бернарда Луни решила стать пионером энергетического перехода.

В 2020 году компания объявила амбициозную цель — достичь нулевых выбросов к 2050 году. BP планировала сократить добычу нефти и газа на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года и масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Казалось, что это идеальное время для такой стратегии. Пандемия COVID-19 обрушила спрос на нефть до минимума за 30 лет. Луни даже предполагал, что глобальный пиковый спрос на нефть уже достигнут.

Но затем Россия вторглась в Украину, и мир изменился. Энергетический кризис привел к рекордным ценам на нефть и газ, а нефтяные компании, включая BP, получили рекордные прибыли. Фокус разговоров сместился от желания чистой энергии к безопасности энергетических поставок.

Под давлением инвесторов в 2023 году BP пересмотрела свою цель, снизив планируемое сокращение добычи нефти и газа до 25%. А в феврале 2025 года компания совершила кардинальный разворот, полностью отказавшись от видения Луни и вернувшись к ископаемому топливу.

Возвращение к корням или отчаянный маневр?

Нынешний гендиректор BP Мюррей Очинклосс признал, что компания поспешила и зашла «слишком далеко» из-за «неуместного» оптимизма относительно темпов энергетического перехода. Как часть «фундаментального перезапуска» BP отказалась от планов сокращения добычи нефти и газа и намерена увеличить расходы на эту деятельность почти на 20% — до 10 млрд долларов в год до 2027 года.

Одновременно компания резко сократит ежегодные расходы на энергетический переход — включая чистую энергетику, биотопливо и зарядку электромобилей — примерно на 70% до 2 млрд долларов.

Но эта стратегия сопряжена со значительными рисками. Соотношение чистого долга к собственному капиталу BP — около 40% на конец прошлого года — намного выше, чем у Shell, TotalEnergies, Chevron и ExxonMobil. Это заставило компанию сократить квартальные обратные выкупы акций в то время, когда большинство нефтяных гигантов поддерживают доходность акционеров.

Активист у ворот

Ослабленное состояние BP привлекло внимание одного из самых грозных активистских инвесторов в мире — Elliott Investment Management. Этот хедж-фонд за почти полвека существования терпел убытки лишь в двух годах. Он показал, что может сменить топ-менеджмент и даже разделить компанию.

Elliott накопил долю чуть более 5% в BP и развернул кампанию по возвращению компании к ее основному нефтегазовому фокусу, требуя кардинальных изменений, включая существенное сокращение расходов, продажу активов и выход из возобновляемой энергетики.

Несколько десятилетий назад идея о том, что американский инвестор может купить долю в легендарной британской компании и заставить ее пересмотреть всю стратегию, была бы практически немыслимой. Это свидетельство того, насколько уязвимой стала BP.

Тарифная война и новые вызовы

Последним ударом стала тарифная политика президента США Дональда Трампа. После его «дня освобождения» BP потеряла почти четверть рыночной стоимости в обвале, еще более глубоком, чем компания пережила после катастрофы Deepwater Horizon.

Обвал мировых цен на нефть в результате тарифной войны Трампа особенно больно ударил по BP. Компания считается более уязвимой к последствиям тарифов, которые обрушили рыночные цены на нефть с почти 75 долларов за баррель до менее чем 60 долларов впервые почти за четыре года.

С начала года акции BP упали почти на 17%, в то время как Shell потеряли чуть более 8%, а американские конкуренты ExxonMobil и Chevron — около 7% каждый.

Охотники и добыча

На фоне ослабленного состояния BP по сравнению с конкурентами теперь ходят спекуляции о том, что она может стать мишенью для поглощения — либо целиком, либо по частям. Рыночная капитализация Shell теперь более чем в два раза превышает капитализацию BP, что делает такую сделку технически возможной.

Объединение двух компаний стало бы одним из крупнейших поглощений в истории нефтяной отрасли, соединив легендарных британских гигантов в сделке, которую обсуждают уже десятилетиями.

Другими потенциальными покупателями могли бы стать ближневосточные национальные нефтяные компании. Сделка с американским покупателем, хотя и не исключена полностью, вероятно, будет менее приемлемой для британских регуляторов.

Уроки выживания

История BP — это предостерегающая сказка о том, как даже крупнейшие корпорации могут оказаться уязвимыми, когда накапливаются неудачные решения, внешние шоки и меняющиеся рыночные условия. От экологической катастрофы до геополитических рисков, от неудачных климатических амбиций до активистского давления — BP столкнулась с идеальным штормом вызовов.

Вопрос теперь в том, сможет ли компания, пережившая 115 лет, адаптироваться и восстановиться, или станет очередным примером того, как меняющийся мир поглощает даже самых могущественных игроков вчерашнего дня.

Слухи о поглощении могли быть преждевременными, но они высветили суровую реальность: в современном энергетическом мире даже гиганты не застрахованы от того, чтобы стать добычей более удачливых хищников.