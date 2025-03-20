Пригрозили ударом

Операция, которую начал президент США Дональд Трамп против хуситов из йеменского движения «Ансаруллах», может выйти за пределы Йемена. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, США готовы атаковать все, что помогает хуситам угрожать международным судоходным путям возле Аравийского полуострова и рассматривает разные цели.

В частности, Вашингтон может нанести удары не только по хуситам, но и по их союзнику — Ирану. Речь идет о возможных атаках на иранские корабли, военных инструкторов и другие объекты, которые поддерживают хуситов. Это может серьезно обострить отношения между США и Ираном, особенно на фоне затянувшихся переговоров по иранской ядерной программе.

Американский президент объявил о начале операции против хуситов 15 марта. Пентагон начал бомбардировки баз, командных пунктов и систем ПВО движения «Ансаруллах». Трамп заявил, что хуситы ведут «кампанию пиратства и терроризма» против американских кораблей и самолетов, что наносит ущерб экономике США и других стран. Он пообещал использовать «подавляющую силу», чтобы достичь своих целей, и призвал Иран прекратить поддержку хуситов.

Тегеран, в свою очередь, отверг угрозы Трампа. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США не имеют права диктовать Тегерану внешнюю политику. Он также обвинил Вашингтон в поддержке «геноцида» в секторе Газа.

Сигнал Ирану

Тем временем конфликт между Вашингтоном и хуситами лишь набирает обороты. Бойцы из «Ансаруллах» заявили, что накануне дважды атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море. По их словам, они использовали баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Хуситы утверждают, что смогли отразить атаки США и заставить американские истребители вернуться на базу.

Лидер хуситов Абдель-Малик аль-Хуси предупредил, что у его движения есть «дополнительные варианты эскалации», если США продолжат свои действия. Он заявил, что хуситы будут блокировать судоходство в Красном море для американских кораблей до тех пор, пока Вашингтон не прекратит агрессию.

Представитель движения Хузам аль-Асад заявил, что новая операция США — это результат союза с Израилем. Он пообещал, что хуситы продолжат поддерживать палестинцев, несмотря на американскую агрессию. Аль-Асад также отметил, что американские военные за 15 месяцев так и не смогли подавить «Ансаруллах».

США, в свою очередь, дают понять, что не собираются останавливаться. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что удары по хуситам — это «мощный сигнал» Ирану. Он подчеркнул, что это только начало, и США не позволят блокировать международные торговые пути. Бессент также напомнил, что администрация Трампа начала новую фазу политики «максимального давления» на Иран, цель которой — полностью остановить экспорт иранской нефти.

Американский лидер напрямую обвиняет Иран, заявляя, что Тегеран «ответит за каждый выстрел хуситов».

Основная задача США сейчас — заставить Тегеран сесть за стол переговоров и заключить сделку, которая затронет не только ядерную программу, но и другие спорные вопросы. Удары по хуситам могут ослабить позиции Ирана.

Как пояснил Уолтц, США не могут мириться с тем, что «аятоллы держат палец на ядерной кнопке». Недавно Трамп отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением начать переговоры.

Тегеран пока не дал официального ответа. Однако высшее руководство Ирана в последних публичных выступлениях категорически отвергает саму идею прямого диалога с Вашингтоном, подчеркивая, что не согласится на переговоры в условиях максимального давления, которое практикует администрация Трампа.

Опасаясь втягивания США в длительный конфликт, Дональд Трамп пока не дал согласия на полномасштабную военную операцию. Это противоречило бы его предвыборным обещаниям избегать новых военных вмешательств. Тем не менее, президент демонстрирует решительность, пытаясь укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и показать себя сильным лидером.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что нынешний американский лидер решил попробовать свои силы против хуситов.

«Экс-президент США Джозеф Байден до этого тоже пытался. Даже объявил о проведении совместной с Великобританией операции «Страж процветания». Бомбили Йемен. А потом как-то все поутихло. Теперь еще один американский лидер делает подобный замах. Посмотрим, каков окажется удар», — отметил политолог.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян отметила, что у Йемена достаточно оружия для того, чтобы оказать сопротивление США.

«Например, они подвергли серьезным испытаниям американский авианосец Harry Truman в Красном море. Благодаря Йемену, Иран отчасти контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, врагам Ирана нельзя с этим не считаться», — считает эксперт.

Старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин в разговоре с TRT на русском отметил, что у Ирана есть период до конца лета, когда он может принять то или иное решение в отношении переговоров с США.

«Об этом говорят западные и израильские политологи. До этого времени Дональд Трамп будет выжидать и делать все возможное, усиливая свое максимальное экономическое давление на Тегеран. Сильное давление на Иран будет продолжаться в любом случае», — уверен политолог.

По его словам, тайный диалог между американцами и иранцами идет, однако официального — нет.

«Трамп включает в возможные переговоры с Ираном не только ядерную сделку, но и в целом обсуждение поведения Ирана на Ближнем Востоке. Конечно, можно обсуждать эти проблемы, но необходимо вначале решать вопросы, связанные с ядерной сделкой, тогда с Ирана будут постепенно сниматься санкции. А потом уже можно продолжать диалог по другим вопросам», — резюмировал эксперт.