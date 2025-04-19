ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Путин объявил пасхальное перемирие
Владимир Путин приказал приостановить боевые действия в Украине на время православной Пасхи — с вечера 19 по 21 апреля
Путин объявил пасхальное перемирие
Президент России Владимир Путин / Reuters
19 апреля 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил о введении пасхального перемирия в зоне боевых действий. Об этом он сообщил на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле.

Согласно заявлению, перемирие действует с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Киева. При этом российским войскам поручено сохранять готовность к отражению возможных «провокаций и агрессивных действий».

В последний раз власти России объявляли перемирие на Рождество в январе 2023 года. Тогда огонь также должен был быть прекращен односторонне, но бои продолжались. В апреле того же года Папа Римский Франциск предлагал пасхальное перемирие на две недели, но в Кремле отвергли эту идею.

С тех пор, ни на Пасху, ни на Рождество власти РФ формально о перемирии не заявляли. Инициатива 2025 года стала первой за последние два года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа Москвы по предложению о прекращении огня.

«Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал он 17 апреля.

В тот же день Россия провела закрытые консультации Совета Безопасности ООН. По итогам встречи постпред РФ Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на данном этапе «нереалистично».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us