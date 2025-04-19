Президент России Владимир Путин заявил о введении пасхального перемирия в зоне боевых действий. Об этом он сообщил на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле.

Согласно заявлению, перемирие действует с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Киева. При этом российским войскам поручено сохранять готовность к отражению возможных «провокаций и агрессивных действий».

В последний раз власти России объявляли перемирие на Рождество в январе 2023 года. Тогда огонь также должен был быть прекращен односторонне, но бои продолжались. В апреле того же года Папа Римский Франциск предлагал пасхальное перемирие на две недели, но в Кремле отвергли эту идею.

С тех пор, ни на Пасху, ни на Рождество власти РФ формально о перемирии не заявляли. Инициатива 2025 года стала первой за последние два года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа Москвы по предложению о прекращении огня.

«Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал он 17 апреля.

В тот же день Россия провела закрытые консультации Совета Безопасности ООН. По итогам встречи постпред РФ Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на данном этапе «нереалистично».