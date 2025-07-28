Более 40 тыс. детей младше одного года находятся под угрозой «медленной смерти» в секторе Газа. Такое заявление распространило Медиа-управление правительства Газы.

По утверждению властей, Израиль на протяжении 150 дней не допускает в сектор поставки детского питания. Блокада привела к гуманитарной катастрофе и поставила жизни младенцев под угрозу.

«Из-за удушающей и преступной блокады более 40 тыс. младенцев в Газе подвержены риску медленной смерти», — говорится в сообщении. Власти потребовали немедленного открытия пограничных переходов и доставки детского питания и гуманитарной помощи.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за гибель детей несет не только Израиль, но и поддерживающие его страны и международные организации.

Сектор Газа находится в полной изоляции уже несколько месяцев. Израильская осада сопровождается масштабными бомбардировками. По оценкам местных властей, разрушено до 88% гражданской инфраструктуры, включая больницы, школы, водоснабжение и энергосистему.

По последним данным, от голода уже умерли 134 палестинца, в том числе 88 детей. Международные правозащитные организации обвиняют Израиль в использовании голода и жажды как метода ведения войны.

В Газе проживает около 2,4 млн человек. Почти 2 млн были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них перемещались не один раз. Люди живут в самодельных палатках и переполненных школьных зданиях без элементарных санитарных условий. Из-за дефицита чистой воды и гигиенических средств распространяются инфекционные заболевания.

Израильская армия ежедневно наносит удары по временным убежищам и другим гражданским объектам.

С 7 октября 2023 года, по данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских атак погибли не менее 59 821 палестинца. Еще 144 851 человек получил ранения.