ПОЛИТИКА
2 мин чтения
В США прошли массовые протесты против Трампа и Маска
Тысячи американцев по всей стране вышли на протестные демонстрации против политики новой администрации
В США прошли массовые протесты против Трампа и Маска
/ AP
6 апреля 2025 г.

Тысячи человек в субботу вышли на улицы городов США в рамках акции протеста «Hands Off!», направленной против внутренней политики президента Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Демонстрации прошли более чем в 1 200 населенных пунктах — от Нью-Йорка до Анкориджа. Участники акции выражали недовольство сокращением федеральных служб, сворачиванием социальных программ и подходом к вопросам иммиграции.

В Вашингтоне протестующие прошли маршем к зданию иммиграционной службы ICE, держа в руках плакаты с карикатурами Трампа. В Лос-Анджелесе колонны прошли от Персинг-сквер до мэрии, а в Сиэтле, на фоне башни Спейс-Нидл, звучали лозунги против «олигархии». В Бостоне, где протест возглавила мэр города Мишель Ву, звучали призывы остановить вмешательство в демократические институты и сохранить систему соцобеспечения.

Основная критика была направлена на решения администрации уволить тысячи госслужащих, закрыть отделения управления социального обеспечения и резко сократить бюджетные расходы. Особое возмущение вызвало участие Илона Маска в реформе: он возглавляет новое Министерство госэффективности и курирует радикальные меры по «оптимизации» госрасходов.

«Позиция президента Трампа ясна: он всегда будет защищать социальные программы, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них законное право. В то время как демократы, по сути, хотят раздавать эти льготы нелегальным мигрантам — и тем самым разорить систему и нанести удар по пожилым американцам», — приводит Associated Press комментарий, прозвучавший из Белого дома.

Протесты прошли мирно, без сообщений о задержаниях.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us