Тысячи человек в субботу вышли на улицы городов США в рамках акции протеста «Hands Off!», направленной против внутренней политики президента Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Демонстрации прошли более чем в 1 200 населенных пунктах — от Нью-Йорка до Анкориджа. Участники акции выражали недовольство сокращением федеральных служб, сворачиванием социальных программ и подходом к вопросам иммиграции.

В Вашингтоне протестующие прошли маршем к зданию иммиграционной службы ICE, держа в руках плакаты с карикатурами Трампа. В Лос-Анджелесе колонны прошли от Персинг-сквер до мэрии, а в Сиэтле, на фоне башни Спейс-Нидл, звучали лозунги против «олигархии». В Бостоне, где протест возглавила мэр города Мишель Ву, звучали призывы остановить вмешательство в демократические институты и сохранить систему соцобеспечения.

Основная критика была направлена на решения администрации уволить тысячи госслужащих, закрыть отделения управления социального обеспечения и резко сократить бюджетные расходы. Особое возмущение вызвало участие Илона Маска в реформе: он возглавляет новое Министерство госэффективности и курирует радикальные меры по «оптимизации» госрасходов.

«Позиция президента Трампа ясна: он всегда будет защищать социальные программы, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них законное право. В то время как демократы, по сути, хотят раздавать эти льготы нелегальным мигрантам — и тем самым разорить систему и нанести удар по пожилым американцам», — приводит Associated Press комментарий, прозвучавший из Белого дома.

Протесты прошли мирно, без сообщений о задержаниях.