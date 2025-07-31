Дональд Трамп на этой неделе резко отозвался о действиях Израиля в Газе, поставив под сомнение честность премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Президент США заявил, что в Газе происходит «настоящий голод», тем самым резко опровергнув заявления Нетаньяху, называющего сообщения о гуманитарной катастрофе в Газе «наглой ложью».
Трамп сказал, что видел страдающих палестинцев по телевидению. Он добавил, что только «бессердечный» или «сумасшедший» человек может не сочувствовать им. Это первый раз, когда Трамп, хоть и косвенно, раскритиковал военное вторжение Израиля в Газу и подход Нетаньяху после многолетней поддержки.
Хотя Трамп настаивает, что продолжит защищать Израиль, давление изнутри Республиканской партии меняет его позицию, пишет Financial Times (FT). Часть сторонников Трампа, особенно в ультраправом лагере, начинает сомневаться в особых отношениях с Израилем.
Так, подкастер Кэндис Оуэнс, придерживающаяся крайне консервативных взглядов, назвала союз США и Израиля «отвратительным». Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Израиль устроил в Газе «геноцид» и предложила прекратить военную помощь Тель-Авиву.
Некоторые молодые республиканцы поддерживают такую точку зрения. Один из доноров сообщил, что Трамп недавно пожаловался: «Мои люди начинают ненавидеть Израиль», отмечает FT.
Тем временем удары израильской армии по Газе, Сирии и Ливану вызывают все больше раздражения у Белого дома, уточняет издание. После атаки на католическую церковь в Газе Трамп лично позвонил Нетаньяху и выразил недовольство. Когда Израиль ударил по Дамаску, Трамп срочно отправил госсекретаря Марко Рубио на деэскалацию. Теперь же Стив Уиткофф летил в Израиль, чтобы разобраться, почему Нетаньяху в очередной раз отверг мирный план по Газе.
Аналитики считают, что Трамп хочет уменьшить военное присутствие США и торопится подписать новые мирные соглашения. Израиль, в свою очередь, стремится расширить влияние, пока сохраняется хоть какая-то поддержка Белого дома. Но, констатирует FT, уже даже в Тель-Авиве понимают, что терпение Трампа тает.