Зохран Мамдани, 33-летний социалист и открытый сторонник Палестины, одержал победу на праймериз Демократической партии в Нью-Йорке, став кандидатом на пост мэра. Его кампания, набравшая 43% голосов при подсчете 95% бюллетеней, сосредоточилась на контроле арендной платы, бесплатном транспорте и борьбе с неравенством в крупнейшем городе Соединенных Штатов.

Экс-губернатор Эндрю Куомо, фаворит гонки, признал поражение, поздравив Мамдани. «Сегодня его ночь. Он заслужил это. Он выиграл», — сказал Куомо. В случае победы в ноябре Мамдани станет первым мусульманином и социалистом на посту мэра Нью-Йорка. В своей речи он заявил: «Мы вошли в историю, борясь за доступный город для всех».

Мамдани, резко критиковавший Израиль за геноцид в Газе, ранее заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот посетит Нью-Йорк. Его позиция спровоцировала нападки со стороны про-израильских групп, включая обвинения в антисемитизме, которые он отвергал.

Прогрессивные лидеры, такие как Александрия Окасио-Кортес и Берни Сандерс, поддержали мусульманского кандидата. Окасио-Кортес отметила: «Миллиардеры и лоббисты влили миллионы против вас и нашей системы государственных финансов. Но вы выиграли». Сандерс добавил: «Вы бросили вызов политическому, экономическому и медийному истеблишменту – и победили их».

Его кампания, построенная на личных встречах и активной работе в соцсетях, привлекла молодежь и прогрессивных избирателей. Несмотря на мощную поддержку Куомо, включая одобрение Билла Клинтона, Мамдани переломил гонку благодаря рейтинговому голосованию и коалициям с другими кандидатами.

Выборы мэра Нью-Йорка назначены на 4 ноября, и демократы имеют все шансы на победу. Мамдани столкнется с мэром Эриком Адамсом, идущим в качестве независимого кандидата, и республиканцем Кертисом Сливой.