Израиль в начале этой недели объявил о новых мерах гуманитарной поддержки Газы, но они не спасают людей от голода, пишет Guardian. Работники гуманитарных организаций заявляют: воздушные сбросы и «гуманитарные паузы» — лишь видимость, в то время как сотни тысяч людей продолжают умирать от недоедания.

С 26 июля под давлением мирового сообщества Израиль начал пропускать больше грузовиков в Газу, открыл «коридоры» для ООН и обещал ежедневные паузы в боевых действиях. Однако уже 30 июля израильские военные убили 48 палестинцев, пытавшихся получить помощь. С начала голодного кризиса от истощения умерли более 150 человек — половина из них только за последний месяц, уточняет газета.

«Это не помощь — это театральная постановка. Нас блокируют на каждом шагу», — говорит Бушра Халиди из Oxfam. По ее словам, Израиль намеренно затягивает процесс.

Из 500–600 грузовиков в день, которые ООН считает необходимым минимумом для 2 млн населения Газы, проходит только около 70. Некоторые агентства уверены: сейчас нужно еще больше ресурсов.

«Голод нельзя остановить десятком фур. Нужны системные изменения», — подчеркивает Халиди.

На местах медики подтверждают: ничего не изменилось.

«На словах помощь увеличилась. На деле — нет. Продукты не доходят до людей», — говорит доктор Нуралдин Аламасси из Project Hope.