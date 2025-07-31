ВОЙНА В ГАЗЕ
Как Израиль мешает спасать Газу?
Новые израильские послабления в блокаде — не более чем «театральная постановка», отмечают правозащитники
Голод в Газе / Reuters
31 июля 2025 г.

Израиль в начале этой недели объявил о новых мерах гуманитарной поддержки Газы, но они не спасают людей от голода, пишет Guardian. Работники гуманитарных организаций заявляют: воздушные сбросы и «гуманитарные паузы» — лишь видимость, в то время как сотни тысяч людей продолжают умирать от недоедания.

С 26 июля под давлением мирового сообщества Израиль начал пропускать больше грузовиков в Газу, открыл «коридоры» для ООН и обещал ежедневные паузы в боевых действиях. Однако уже 30 июля израильские военные убили 48 палестинцев, пытавшихся получить помощь. С начала голодного кризиса от истощения умерли более 150 человек — половина из них только за последний месяц, уточняет газета.

«Это не помощь — это театральная постановка. Нас блокируют на каждом шагу», — говорит Бушра Халиди из Oxfam. По ее словам, Израиль намеренно затягивает процесс.

Из 500–600 грузовиков в день, которые ООН считает необходимым минимумом для 2 млн населения Газы, проходит только около 70. Некоторые агентства уверены: сейчас нужно еще больше ресурсов. 

«Голод нельзя остановить десятком фур. Нужны системные изменения», — подчеркивает Халиди.

На местах медики подтверждают: ничего не изменилось. 

«На словах помощь увеличилась. На деле — нет. Продукты не доходят до людей», — говорит доктор Нуралдин Аламасси из Project Hope. 

У него закончились даже энергетические батончики для детей. Каждый день он принимает вдвое больше пациентов, чем позволяет клиника.

Кроме блокпостов, возникли и новые бюрократические препоны. Израиль требует от международных НКО пройти регистрацию и передать данные палестинского персонала. Многие отказываются — опасаются за безопасность сотрудников.

Некоторые организации жалуются, что их грузы теперь задерживают на неопределенный срок. Израильская таможня не объясняет причин — просто не пропускает, например, фрукты с косточками, опасаясь, что их можно посадить.

«Голод — это громко. А бюрократия — тихо, но она и есть основная блокада», — признался один из координаторов гуманитарных поставок.

В ООН заявляют: прогресс есть, но он минимален. «Они дают одной рукой и тут же отбирают другой», — подытожил представитель БАПОР Сэм Роуз.

