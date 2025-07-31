ВОЙНА В ГАЗЕ
Между голодом и обстрелом
Израильская армия открыла огонь по мирным жителям, ожидавшим гуманитарную помощь на севере сектора, в результате погибли 51 человек
Израиль атаковал палестинцев, пришедших за едой / AA
31 июля 2025 г.

Израильские силы нанесли удар по палестинцам, собравшимся за гуманитарной помощью в районе Судания на севере сектора Газа. По данным медиа-офиса правительства Газы, число погибших достигло 51 человека, 648 получили ранения.

Инцидент произошел накануне, когда колонна палестинцев направлялась в сторону Судании, чтобы получить муку и другие грузы, доставленные из района Зиким. По заявлению властей Газы, гуманитарная колонна попала под прямой израильский обстрел.

«Эта резня еще раз показала, как Израиль использует голод в качестве оружия войны, хладнокровно целясь в мирных жителей, ищущих еду», — говорится в официальном заявлении. Там также подчеркивается, что подобные действия грубо нарушают нормы международного права.

По информации властей, в тот день в сектор Газа были допущены всего 112 гуманитарных грузовиков. Из-за намеренно созданного хаоса значительная часть содержимого этих машин была разграблена. Власти сектора утверждают, что ежедневно требуется не менее 600 грузовиков с продуктами и топливом, чтобы обеспечить базовые потребности жителей.

На фоне блокады, которую в Газе называют «душащей и кровавой», достичь необходимого объема поставок невозможно.

Ранее представитель Службы гражданской обороны Махмуд Басал сообщил, что в результате другого обстрела в районе Зиким погибли более 40 человек, а местные больницы переполнены ранеными.

