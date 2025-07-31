Израильские силы нанесли удар по палестинцам, собравшимся за гуманитарной помощью в районе Судания на севере сектора Газа. По данным медиа-офиса правительства Газы, число погибших достигло 51 человека, 648 получили ранения.

Инцидент произошел накануне, когда колонна палестинцев направлялась в сторону Судании, чтобы получить муку и другие грузы, доставленные из района Зиким. По заявлению властей Газы, гуманитарная колонна попала под прямой израильский обстрел.

«Эта резня еще раз показала, как Израиль использует голод в качестве оружия войны, хладнокровно целясь в мирных жителей, ищущих еду», — говорится в официальном заявлении. Там также подчеркивается, что подобные действия грубо нарушают нормы международного права.

По информации властей, в тот день в сектор Газа были допущены всего 112 гуманитарных грузовиков. Из-за намеренно созданного хаоса значительная часть содержимого этих машин была разграблена. Власти сектора утверждают, что ежедневно требуется не менее 600 грузовиков с продуктами и топливом, чтобы обеспечить базовые потребности жителей.