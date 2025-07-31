Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана — самых масштабных с 2018 года. Под ограничения попал иранский нефтетрейдер Хоссейн Шамхани, сын старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции затронули как самого Шамхани, так и связанные с ним компании, включая зарегистрированные в Дубае Milavous Group Ltd., Ocean Leonid Investments Ltd. и Crios Shipping.

Как заявили в Вашингтоне, Шамхани использовал связи своего отца в иранской верхушке, чтобы выстроить международную судоходную сеть для транспортировки нефти по всему миру через фиктивные компании.

«Эти действия (санкции) ставят Америку на первое место, поскольку они направлены против элиты режима, которая получает прибыль, в то время как Тегеран угрожает нашей безопасности», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Заместитель главы Минфина Майкл Фолкендер отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена сократить экспорт иранской нефти.

«Наша цель — ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил свою ядерную угрозу, программу баллистических ракет и поддержку террористических группировок», — пояснил он.