ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Вашингтон душит нефтяной экспорт Ирана
США ввели самые масштабные за семь лет санкции против Ирана, ударив по окружению верховного лидера Хаменеи и нефтяному экспорту
Вашингтон душит нефтяной экспорт Ирана
Вашингтон ввел самые жесткие санкции против Ирана за 7 лет / Reuters
31 июля 2025 г.

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против Ирана — самых масштабных с 2018 года. Под ограничения попал иранский нефтетрейдер Хоссейн Шамхани, сын старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции затронули как самого Шамхани, так и связанные с ним компании, включая зарегистрированные в Дубае Milavous Group Ltd., Ocean Leonid Investments Ltd. и Crios Shipping.

Как заявили в Вашингтоне, Шамхани использовал связи своего отца в иранской верхушке, чтобы выстроить международную судоходную сеть для транспортировки нефти по всему миру через фиктивные компании.

«Эти действия (санкции) ставят Америку на первое место, поскольку они направлены против элиты режима, которая получает прибыль, в то время как Тегеран угрожает нашей безопасности», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Заместитель главы Минфина Майкл Фолкендер отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена сократить экспорт иранской нефти.

«Наша цель — ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил свою ядерную угрозу, программу баллистических ракет и поддержку террористических группировок», — пояснил он.

recommended

По оценке американских властей, санкции не повлияют на стабильность глобальных рынков. Большая часть нефти, связанной с сетью Шамхани, поставляется в Китай.

Санкции стали продолжением давления на Тегеран. В июне США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Эти действия были частью более широкой эскалации конфликта между Израилем и Ираном, в который Вашингтон фактически включился. В ответ Иран ударил по американской базе «Аль-Удейд» в Катаре.

Администрация США требует от Тегерана полного отказа от обогащения урана. Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон нацелен на «всеобъемлющее мирное соглашение».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи допустил возможность возобновления переговоров: «Все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и общих интересов».

СвязанныеTRT Global - Иран грозит покинуть ядерное соглашение
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us