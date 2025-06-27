Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал участников Форума глобальных транспортных коридоров, открывшегося в Стамбуле, и выразил удовлетворение тем, что Турция принимает делегатов из 70 стран. Он назвал древний Стамбул «перекрестком культур, торговли, истории и цивилизаций».

«Вы находитесь в центре региона с совокупным ВВП свыше 51 трлн долларов и населением около 1,5 млрд человек, до которых можно добраться из Турции за четыре часа полета», — заявил Эрдоган, подчеркнув геоэкономическое значение страны.

Он добавил, что форум — это не просто международная встреча, а платформа, демонстрирующая транспортную стратегию и лидерский потенциал Турции. Президент поблагодарил Министерство транспорта и всех участников форума.

Эрдоган напомнил, как выросла значимость логистики в глобальной экономике, особенно на фоне пандемии COVID-19 и региональных кризисов: «Новая реальность подчеркивает ценность надежных и безопасных маршрутов». Он подчеркнул, что развитие логистики означает не только экономический рост, но и культурное и научное развитие.

С 2002 года Турция инвестировала в транспорт и коммуникации около 300 млрд долларов. Из них 177 млрд— в автодороги, 64 — в железные дороги, 25 — в авиасообщение, 4 — в морскую инфраструктуру и 25 — в телекоммуникации. По словам Эрдогана, совокупный эффект этих вложений в экономику составил 1,065 трлн долларов, а также обеспечил рост занятости в ряде секторов — от промышленности и экспорта до туризма и логистики.

«Мы сделали авиацию доступной для народа», — заявил Эрдоган. Количество аэропортов выросло с 26 до 58, число международных направлений — с 60 до 353. Стамбульский аэропорт, по его словам, стал «визитной карточкой новой Турции». В первые пять месяцев года он обслужил почти 32 млн пассажиров.

Говоря о международных проектах, президент выделил два направления. Первое — Срединный коридор, соединяющий Китай и Европу через 21 страну по железной дороге. Второе — «Путь развития», идущий от порта Фао в Ираке через Турцию в Европу.

«Мы словно заново вводим в эксплуатацию исторический Шелковый путь. Мы уже ввели в строй железнодорожную линию Баку — Тбилиси — Карс, которая является опорной осью Срединного коридора. Мы продолжаем развивать этот грандиозный проект как в двустороннем формате, так и на площадке Организации тюркских государств», — отметил турецкий лидер.

Завершив проекты Срединного коридора, Турция ожидает 144 тыс. новых рабочих мест и рост производства на 114 млрд долларов. Проект «Путь развития» должен дать прирост на 50 млрд и обеспечить 63 тыс. рабочих мест в год.

«Сегодня Турция — не просто географический узел, а остров геостратегической надежности. Мы доказываем это нашими инвестициями, гуманитарной помощью и справедливой внешней политикой», — резюмировал Эрдоган.