В секторе Газа, находящемся под жесткой израильской блокадой, каждый третий житель уже несколько дней не получает пищу. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Том Флетчер.

Он призвал к срочному обеспечению гуманитарной помощи и немедленному прекращению огня. По его словам, в условиях постоянных атак и блокады в Газе развернулся масштабный гуманитарный кризис.

«Люди, которые пытаются получить продовольствие, подвергаются обстрелам. Дети буквально тают на глазах и гибнут», — подчеркнул он.

Флетчер заявил, что гуманитарные поставки не должны задерживаться, блокироваться или осуществляться под огнем. Он призвал обеспечить беспрепятственный пропуск конвоев через границу и прекратить нападения на людей, ожидающих помощи.

Он также отметил необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня, чтобы остановить страдания мирного населения.

Комментируя решение Израиля о возможном ослаблении блокады, представитель ООН подчеркнул, что ситуация требует масштабной гуманитарной поддержки. Без этого, по его словам, невозможно предотвратить катастрофу в сфере здравоохранения и острый дефицит ресурсов.

Сектор Газа находится в условиях тяжелейшего кризиса. Израильская блокада и постоянные удары вызвали рост голода, дефицит воды, медикаментов и средств гигиены.

Число жертв среди детей и гражданского населения продолжает расти. Местные и международные организации обвиняют Израиль в использовании нехватки еды и воды как инструмента войны.

Из-за разрушений, приказов о выселении и атак, более 2 миллионов человек из 2,3-миллионного населения лишены крова. Большинство живёт в переполненных временных убежищах без санитарных условий. На фоне антисанитарии распространяются инфекционные заболевания.

Израильская армия ежедневно наносит удары по лагерям беженцев и гражданской инфраструктуре. С 7 октября 2023 года, по данным Минздрава Газы, в результате атак погибли не менее 59 821 палестинца. Ранения получили более 144 851 человек.