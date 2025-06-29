Около 140 тыс. человек приняли участие в крупнейшем за последние месяцы антиправительственном митинге в Белграде. Демонстрация, организованная студенческим движением, прошла 28 июня на площади Славия и прилегающих улицах. Протестующие потребовали отставки президента Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Поводом для многомесячных выступлений стала катастрофа в Нови-Саде в ноябре 2024 года, унесшая жизни 16 человек — рухнувшую крышу вокзала связывают с коррупцией в строительной отрасли.

После окончания основной части акции, вечером 28 июня, часть протестующих направилась к парламенту и зданию правительства, где проходил контрмитинг сторонников Вучича. В центре Белграда начались столкновения: в полицию полетели бутылки, камни и файеры. Полиция применила силу и задержала несколько десятков человек. По данным МВД, пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Ивица Дачич пообещал «применить все полномочия для наведения порядка».

Вучич заявил, что демонстранты пытались «свергнуть Сербию», но «потерпели неудачу». Он обвинил в организации протестов «силы извне» и подчеркнул: страна будет «защищена», а «хулиганы предстанут перед правосудием».

Оппозиция в ответ обвинила власти в эскалации и насилии. По словам студенческих лидеров, вся ответственность за радикализацию лежит на государстве, которое «выбрало путь репрессий против собственного народа».

Антиправительственные выступления не прекращаются с декабря, когда к студентам присоединились учителя, фермеры и рабочие. Участники требуют не только выборов, но и расследования коррупции, ограничения президентских полномочий и свободы СМИ. Партия Вучича пока отказывается идти на досрочные выборы, сохраняя парламентское большинство — 156 из 250 мест. Однако давление на власть продолжает нарастать.