Обострение в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с предупреждением в адрес Израиля, обвинив его в попытках дестабилизировать юг Сирии под предлогом защиты друзов. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сальвадора Александрой Хилл в Анкаре.

По словам Фидана, события в Сирии приобрели новую опасную динамику после того, как Израиль вмешался в ситуацию, используя в качестве повода якобы защиту дружественных общин. Он отметил, что в последние месяцы региональные и западные государства, включая США и Европу, демонстрировали конструктивный подход к стабилизации Сирии, тогда как Израиль сознательно стремится сорвать эти усилия.

«Израиль не хочет видеть вокруг себя стабильные государства. Он преследует цель — разделить Сирию и оставить ее в состоянии хаоса», — подчеркнул министр.

Он также предостерег все сирийские группировки от любых попыток насильственного отделения или дестабилизации: «Любая инициатива, выходящая за рамки дипломатии и переходящая к насилию, будет восприниматься как прямая угроза национальной безопасности Турции и встречена ответом».

Хакан Фидан подчеркнул, что Турция является одной из стран, наиболее пострадавших от нестабильности в регионе. Тем не менее, Анкара продолжает добиваться установления порядка в сотрудничестве с Ираком, Ираном и Сирией. Израиль, напротив, стремится держать весь регион в слабом и фрагментированном состоянии, отметил он.

Министр также подчеркнул, что Турция оказывает поддержку гуманитарным усилиям на местах. В частности, в Сирии начался обмен телами и пленными. Фидан призвал поддерживать режим прекращения огня в Эс-Сувейде и подчеркнул, что безопасность и управление страной — это исключительная ответственность центральной сирийской власти.

Фидан также подверг критике действия определённых фракций внутри друзской общины. Он отметил деструктивную роль лидера Хикмета аль-Хиджри, которого назвал «прокси-структурой Израиля».

«Никакая автономия не может быть построена на крови и хаосе. Участие в чужих играх не принесет никому пользы», — заявил он.

Министр подчеркнул, что Израиль не желает видеть сильную Сирию, способную восстановить экономику, принять беженцев и укрепить свою государственность. По его словам, Израиль пытается превратить юг страны в источник нестабильности, терроризма и массовой миграции.

Фидан также предупредил, что Турция не допустит реализации этих планов и продолжит отстаивать единство, безопасность и суверенитет Сирии. Он призвал все сирийские группы отказаться от идей раскола и действовать в рамках единого государства, уважая собственную идентичность.

Переговоры в Стамбуле

Министр сообщил, что на этой неделе Турция примет третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Цель — продолжить диалог между сторонами и добиться конкретных шагов по укреплению доверия.

Кроме того, в Стамбуле состоится встреча по иранской ядерной программе с участием Ирана, Великобритании, Германии и Франции. Фидан подтвердил, что Анкара поддерживает исключительно дипломатическое решение по иранскому досье.

В субботу в Стамбуле пройдет встреча с главами МИД балканских стран. По словам министра, Турция продолжит поддерживать стабильность и процветание региона.

Гуманитарная ситуация в Газе

Комментируя ситуацию в Газе, Фидан напомнил, что Анкара продолжает использовать все политические и юридические инструменты для защиты прав палестинского народа. Он указал, что гуманитарная ситуация остается катастрофической, и отметил ответственность Израиля за продолжающиеся нападения.

Министр также подчеркнул, что Израиль сознательно пытается втянуть Ближний Восток в хаос.

«Интересы Нетаньяху заключаются в постоянном обострении. Но регион не позволит навязать себе чужой сценарий», — отметил он.

Сотрудничество с Латинской Америкой

Фидан сообщил, что Турция активно расширяет свое присутствие в Латинской Америке. Он назвал Сальвадор важным партнером в рамках новой стратегии в регионе.

«Мы хотим углубить сотрудничество во всех сферах. Турецкие компании уже реализуют серьезные инвестиционные проекты в Сальвадоре», — отметил он.

Стороны работают над заключением рамочного соглашения в сфере обороны. Оно будет включать подготовку кадров и совместные программы по наращиванию потенциала вооруженных сил.

По словам Фидана, в апреле между странами было подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности, и эта работа продолжается. Турция также реализует проекты в сфере образования и инфраструктуры. Количество студентов из Сальвадора, обучающихся в Турции по стипендиям, будет увеличено.

Отношения Турции и ЕС

Глава МИД Турции подтвердил, что Анкара ведет «тихую дипломатию» по визовой либерализации с Евросоюзом. Несмотря на рост числа обращений и перегрузку визовой инфраструктуры в Европе после пандемии, Турция рассчитывает на устранение ограничений.

Фидан отметил, что достигнуто соглашение по упрощенному получению повторных виз для ранее ездивших в ЕС граждан. Это важный шаг для бизнесменов и ученых.

Министр подчеркнул, что цель Турции — полноценный безвизовый режим.

«Мы — страна-кандидат, глубоко интегрированная с Европой. Визовые барьеры — это пережиток старой политики», — заявил он.

Фидан напомнил, что после 2019 года отношение ЕС к Турции изменилось из-за трансграничных операций в Сирии, однако сейчас Анкара вернула процесс в конструктивное русло. Он также указал на рост популизма и ксенофобии в политике ряда стран ЕС как один из тормозящих факторов.

Министр выразил надежду, что новое руководство Евросоюза проявит политическую волю и избавится от предвзятых подходов в отношении Турции.