Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой.

В Анкаре выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, подчеркнув, что реализация соглашения принесет пользу не только народам обеих стран, но и внесет важный вклад в стабильность и развитие всего региона Великих Африканских озер.

«Турция поддерживает усилия по установлению мира на африканском континенте», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.