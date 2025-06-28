ТУРЦИЯ
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Анкара: поддерживаем шаги к миру в Африке
МИД Турции приветствовал подписание мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой при посредничестве США
Анкара: поддерживаем шаги к миру в Африке
МИД Турции / AA
28 июня 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой.

В Анкаре выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, подчеркнув, что реализация соглашения принесет пользу не только народам обеих стран, но и внесет важный вклад в стабильность и развитие всего региона Великих Африканских озер.

«Турция поддерживает усилия по установлению мира на африканском континенте», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

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