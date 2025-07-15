Казахстан приступил к строительству новой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в городе Кокшетау без участия России. Об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, проект, на который ранее рассчитывали получить российские кредиты, начал реализовываться за счет собственных средств.

«Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому», — сказал он.

Речь идет о строительстве трех ТЭЦ: в Кокшетау (мощностью 240 МВт), а также в Семее и Усть-Каменогорске (по 360 МВт каждая). По последним двум объектам Астана продолжает ждать ответа от Москвы.

«Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов», — добавил Бектенов. Он подчеркнул, что «нужны и тепло, и электроэнергия», поэтому долго ждать страна не может.

Изначально договоренности о строительстве были достигнуты в ноябре 2023 года во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Тогда министерства энергетики двух стран подписали меморандум о реализации проекта. В 2024 году было заключено межправительственное соглашение, по которому генподрядчиком должна была выступить российская компания «Интер РАО», а финансирование должны были предоставить российские банки сроком на 15 лет. Общая стоимость проекта оценивалась в $2,7 млрд.

Однако уже в мае 2024 года вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил о трудностях с финансированием. Он заявил, что проблема возникла из-за субсидирования процентной ставки по оборудованию. Тогда же он допустил, что «инвестор может поменяться, если Россия не выделит средств».

На прошлой неделе замглавы Минэнерго Казахстана Бахытжан Ильясов подтвердил, что страна все еще ищет инвесторов. Среди возможных новых партнеров он назвал энергетические компании из Китая и Южной Кореи.