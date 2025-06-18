Казахстан пригрозил России ответными мерами после введения обязательной регистрации граждан безвизовых стран в приложении RuID. Глава МВД Казахстана Ержан Саденов заявил о готовности ужесточить правила для иностранцев. «У нас созданы все условия, есть приложение», — заявил он.

С 30 июня 2025 года все граждане стран с безвизовым режимом должны будут регистрироваться в RuID за три дня до въезда в Россию, предоставляя фотографию и отпечатки пальцев. Исключения сделаны только для экстренных случаев - лечение, болезнь или смерть родственника.

Ужесточение миграционной политики началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года (145 погибших). Зампред Совбеза Дмитрий Медведев потребовал «жесткий контроль» за мигрантами: «Мы должны понимать, кто к нам приезжает, что это за люди. И у нас должна быть единая база работы с каждым… Цель, понятно, — идентифицировать всех и создать надежную систему контроля».

В феврале 2025 года МВД запустило реестр контролируемых лиц, куда уже включены более 680 тыс. нелегальных мигрантов. Попадание в реестр означает запрет на покупку недвижимости и транспорта, управление автомобилем, кредиты, браки, новые банковские счета и траты свыше 30 тысяч рублей в месяц.

С декабря 2024 года детей мигрантов не принимают в школы без тестирования по русскому языку. При провале экзамена повторная попытка возможна только через три месяца.

Десятки регионов ввели запреты на работу мигрантов в различных сферах - от такси и курьерской доставки до медицины и общепита. В Амурской области запрет коснулся 27 сфер, на Сахалине - 24. С 1 сентября 2025 года в Москве и области начнется эксперимент по отслеживанию геолокации мигрантов через мобильное приложение.

Глава СКР Александр Бастрыкин предложил пускать мигрантов «без жен, детей и бабушек» и ограничить контракты одним годом. МИД Узбекистана уже выразил обеспокоенность «случаями жесткого обращения с трудовыми мигрантами» и «несанкционированными проверками, неуважением и грубым обращением с гражданами».