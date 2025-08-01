США и Израиль переходят к новой стратегии в отношении Газы. Вместо ограниченного перемирия и частичного освобождения заложников обе стороны теперь добиваются всеобъемлющего плана прекращения огня, который предусматривает освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и полное изъятие оружия из эксклава, пишет Reuters.

Этот поворот произошел после встречи специального посланника США Стива Уиткоффа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 31 июля, уточняет издание. Правительство Нетаньяху сталкивается с растущей международной критикой из-за разрушений в Газе и гуманитарного кризиса, который, по словам правозащитников, перерастает в массовый голод.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал ХАМАС сдаться и освободить заложников, назвав это самым быстрым способом прекратить гуманитарную катастрофу. Он, однако, не стал упоминать, что гуманитарный кризис в Газе начался исключительно по вине Израиля — именно Тель-Авив ввел еще в октябре 2023 года тотальную блокаду сектора.

После встречи Уиткоффа с Нетаньяху высокопоставленный израильский источник заявил Reuters, что США и Израиль намерены нарастить объем гуманитарной помощи в Газу — при этом продолжая боевые действия.