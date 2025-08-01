США и Израиль переходят к новой стратегии в отношении Газы. Вместо ограниченного перемирия и частичного освобождения заложников обе стороны теперь добиваются всеобъемлющего плана прекращения огня, который предусматривает освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и полное изъятие оружия из эксклава, пишет Reuters.
Этот поворот произошел после встречи специального посланника США Стива Уиткоффа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 31 июля, уточняет издание. Правительство Нетаньяху сталкивается с растущей международной критикой из-за разрушений в Газе и гуманитарного кризиса, который, по словам правозащитников, перерастает в массовый голод.
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал ХАМАС сдаться и освободить заложников, назвав это самым быстрым способом прекратить гуманитарную катастрофу. Он, однако, не стал упоминать, что гуманитарный кризис в Газе начался исключительно по вине Израиля — именно Тель-Авив ввел еще в октябре 2023 года тотальную блокаду сектора.
После встречи Уиткоффа с Нетаньяху высокопоставленный израильский источник заявил Reuters, что США и Израиль намерены нарастить объем гуманитарной помощи в Газу — при этом продолжая боевые действия.
В пятницу Уиткофф и сам посетит Газу, чтобы проверить доставку продовольствия. Белый дом сообщил, что он доложит президенту Трампу о готовом плане распределения гуманитарной помощи.
По данным ООН, недавние паузы в боевых действиях позволили завезти больше продуктов, но их объема по-прежнему не хватает. Мирные жители продолжают рисковать, пытаясь добраться до гуманитарных грузов, подвергаясь нападениям как со стороны израильских военных, так и палестинских мародеров.
Переговоры о прекращении огня остаются в тупике. На прошлой неделе в Дохе косвенные консультации сорвались по вине Израиля, который в последний момент отверг мирное предложение. Последний план предполагал 60-дневное перемирие в обмен на частичное освобождение заложников и освобождение палестинских заключенных.