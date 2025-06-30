ПОЛИТИКА
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Казахстан запрещает никабы
Закон ограничивает ношение традиционной одежды, скрывающей лицо
Казахстан запрещает никабы
Женщины в никабе / Reuters
30 июня 2025 г.

Президент Казахстана подписал закон о совершенствовании правоохранительной службы, включающий запрет на ношение в общественных местах религиозной одежды, скрывающей лицо, а также масок, балаклав и других подобных предметов, сообщает Orda.kz.

Согласно информации на сайте резиденции президента Республики Казахстан, новый закон вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, а также военнослужащих.

Особое внимание привлекла поправка в закон о профилактике правонарушений, запрещающая ношение одежды, препятствующей распознаванию лиц, за исключением случаев, связанных с медицинскими целями, погодными условиями или выполнением служебных обязанностей.

Сенатор Наурызбай Байкадамов, комментируя законопроект, заявил, что «данная мера повысит эффективность профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах путем совершенствования возможности распознавания лиц».

Министр внутренних дел Ержан Саденов ранее также поддержал запрет никабов в общественных местах, отметив, что «если нечего скрывать, то не нужно закрывать лицо».

Хотя в тексте закона не указаны конкретные виды одежды, в Казахстане давно ведется дискуссия о запрете религиозной одежды, полностью закрывающей лицо, включая никабы.

В марте 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никабы являются «архаичной формой одежды», которую навязывают казахстанским женщинам радикально настроенные группы. По его словам, это «вызов казахстанским традиционным устоям».

Критики отмечают, что этот законопроект поднимает не вопросы «безопасности», а фундаментальных прав, поскольку запрет фактически ограничивает право некоторых мусульманок на исполнение религиозных предписаний в публичном пространстве.

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